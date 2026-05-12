Trumpov protiraketový štít by mohol stáť 1,2 bilióna USD, odhadol úrad
Trump nariadil výstavbu moderného systému krátko po nástupe do prezidentského úradu v januári minulého roka.
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) - Systém protivzdušnej obrany Zlatá kupola predstavený americkým prezidentom Donaldom Trumpom by mohol podľa odhadov stáť až 1,2 bilióna dolárov. Vyplýva to z novej analýzy rozpočtového úradu Kongresu USA zverejnenej v utorok. Pôvodná suma, ktorú šéf Bieleho domu uviedol minulý rok, bola 175 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Trump nariadil výstavbu moderného systému krátko po nástupe do prezidentského úradu v januári minulého roka. Očakával, že dokončený bude ešte pred koncom jeho druhého funkčného obdobia, teda do začiatku roka 2029.
„Vývoj, nasadenie a prevádzka národného systému protiraketovej obrany, ktorého schopnosti by vo veľkej miere zodpovedali uvedeným v (Trumpovom) nariadení, by stáli približne 1,2 bilióna dolárov na obdobie 20 rokov,“ píše sa v analýze nezávislého úradu.
Odhadnúť dlhodobé náklady je pritom podľa správy nemožné, lebo ministerstvo obrany neposkytlo dostatočné údaje o tom, koľko systémov bude nasadených.
Plánovaný americký protiraketový štít by mal podľa agentúry Reuters zachytávať rôzne typy rakiet vrátane balistických, hypersonických a striel s plochou dráhou letu. Zahŕňať má pozemné aj vesmírne kapacity. Jeho koncepcia je podľa AP čiastočne inšpirovaná izraelským obranným systémom s viacerými úrovňami, ktorý sa často označuje ako Železná kupola.
