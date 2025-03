Trumpov „skreslený“ portrét v coloradskom Kapitole zvesia

Washington 24. marca (TASR) - Portrét amerického prezidenta Donalda Trumpa v budove Kapitolu v štáte Colorado po jeho kritike zvesia na žiadosť republikánov, uviedli v pondelok poslanci za Demokratickú stranu. Trump tvrdil, že jeho podobizeň, ktorú namaľovala britská umelkyňa Sarah Boardmanová počas jeho prvého funkčného obdobia, je zámerne skreslená a vyzval na jej zvesenie. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v nedeľu napísal, že by radšej nemal žiadny portrét ako ten, ktorý visí v coloradskom Kapitole spolu s podobizňami bývalých prezidentov USA.



Obraz svojho predchodcu Baracka Obamu, ktorý takisto namaľovala Boardmanová, Trump pochválil a povedal, že "vyzerá úžasne", ale ten svoj označil za "naozaj najhorší". Následne naznačil, že umelkyňa "s pribúdajúcim vekom stratila svoj talent".



"Nikto nemá rád svoj zlý obraz alebo maľbu, ale ten v Colorade, v štátnom Kapitole, ktorý tam dal guvernér spolu so všetkými ostatnými prezidentmi, bol úmyselne skreslený do takej miery, akú som snáď ani ja nikdy predtým nevidel," uviedol Trump.



Na objednávku olejomaľby od Boardmanovej, ktorú odhalila v roku 2019, vyzbierali coloradskí republikáni prostredníctvom crowdfundingovej platformy GoFundMe viac než 10.000 dolárov. Portrét teraz na ich žiadosť a po výzvach Trumpa adresovaných guvernérovi Jaredovi Polisovi zvesia.



"Ak chce Republikánska strana tráviť čas a míňať peniaze na to, aký portrét Trumpa bude visieť v Kapitole, je to jej vec," uviedli vo vyhlásení demokrati.



Trump si dáva mimoriadne záležať na svojom imidži, poznamenala stanica BBC. V januári sa dostal na titulné stránky novín, keď odhalil svoj oficiálny prezidentský portrét, ktorý kritici označili za vážny, ba priam zlovestný.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov medzičasom v pondelok oznámil, že Vladimir Putin poslal Trumpovi "absolútne osobný darček". Podľa amerických médií má ísť o Trumpov portrét, ktorý namaľoval významný ruský umelec. Peskov sa k podrobnostiam o dare, ktorý Trumpovi odovzdal jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff po návšteve Moskvy z 13. marca, odmietol vyjadriť.