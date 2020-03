Trumpov štáb podal žalobu na denník The Washington Post

New York 4. marca (TASR) - Volebný štáb prezidenta USA Donalda Trumpa obvinil denník The Washington Post z urážky na cti. Žaloba súvisí s článkami, ktoré mali naznačovať nepatričné kontakty Trumpovej kampane s Ruskom a Severnou Kóreou. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Žaloba voči novinám Washington Post bola podaná v utorok, šesť dní potom, ako štáb Donalda Trumpa vzniesol podobné obvinenia aj voči inému renomovanému americkému denníku The New York Times (NYT).



Prvá sťažnosť reagovala na články NYT, v ktorých sa písalo o údajnom spolčení Trumpovej kampane s Ruskom pred predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2016. Podľa Trumpových právnikov žiadne takéto prepojenie nikdy neexistovalo.



Žaloby voči denníkom súčasťou prezidentovho dlhodobého konfliktu s americkými mainstreamovými médiami, ktoré on sám obviňuje z predpojatosti a šírenia falošných správ poškodzujúcich jeho osobu. Trumpova kampaň žiada od oboch žalovaných novín odškodné vo výške niekoľkých miliónov dolárov.



Republikán Donald Trump sa uchádza o znovuzvolenie v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra. O jeho súperovi z radov demokratov sa ešte rozhoduje v rámci primárok.



Denník The Washington Post, ktorého vlastníkom je miliardár a zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos, avizoval, že sa bude voči vzneseným obvineniam bude energicky brániť. "Sklamalo nás, že sa výbor prezidentovej kampane uchýlil k takejto taktike," uviedla komunikačná riaditeľka novín Kristine Corattiová Kellyová. Žaloba sa týka dvoch komentárov, ktoré vyšli v tomto denníku vlani v júni.