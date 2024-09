Trumpov status o Taylor Swift vyniesol Harrisovej 40.000 dolárov

New York 16. septembra (TASR) - Príspevok republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa na sociálnej sieti o tom, že nenávidí americkú popovú speváčku Taylor Swift, spôsobil, že jej fanklub získal na kampaň prezidentskej kandidátky demokratov Kamaly Harrisovej ďalších 40.000 dolárov, píše TASR na základe informácií agentúry AFP.



Trump v nedeľu ráno na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil status: "NENÁVIDÍM TAYLOR SWIFT!" Pozorovatelia sa domnievajú, že Trump tým dal najavo, že ani po niekoľkých dňoch nestrávil, že Taylor Swift po jeho diskusii s Harrisovou zverejnila na platforme Instagram, kde má 284 miliónov sledovateľov, podporu kandidátke Demokratickej strany.



Trumpa speváčkin postoj podľa AFP nahneval, pretože takto zrejme prišiel o desiatky tisíc potenciálnych voličov - aj preto vyjadril presvedčenie, že Taylor Swift sa to vráti, napríklad v podobe poklesu tržieb z predaných lístkov na koncerty.



Tým, že Taylor Swift povzbudila osoby staršie ako 18 rokov, aby sa zaregistrovali ako voliči, vyvolala na webovej stránke Vote.com mohutnú vlnu návštev.



Organizácia Swifties for Kamala využila Trumpov nedeľný status i na sériu mémov, ktoré pretavila aj do finančnej zbierky na podpory kampane Trumpovej súperky v prezidentských voľbách.



Okrem toho mnohé celebrity zdieľali na sociálnych sieťach hashtagy #ILoveTaylorSwift - boli medzi nimi aj legendárny herec zo ságy Hviezdne vojny Mark Hamill, filmový a televízny producent Franklin Leonard či spisovateľ Stephen King. Dcéra bývalého amerického videprezidenta Liz Cheneyová - Trumpova veľká kritička - označila exprezidenta za "najmenšieho muža, aký kedy žil".



Medzi ďalších hudobníkov, ktorí podporili Kamalu Harrisovú, patria Charli XCX, Beyoncé, Megan Thee Stallion, P!nk, Bon Iver, Quavo a mnohí iní.



Prezidentské voľby v USA sú naplánované na 5. novembra.