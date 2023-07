Trumpov syn presunul austrálske turné na neskorší termín

Sydney 6. júla (TASR) — Syn amerického exprezidenta Donalda Trumpa odložil plánované turné v Austrálii na neskorší termín. Údajným dôvodom bolo oneskorené schválenie žiadosti o víza. Austrálska vláda však tvrdí, že so zrušením turné nemá nič spoločné. Vo štvrtok to uviedla agentúra AP.



Organizácia Turning Point Australia, ktorá turné Trumpa mladšieho v mestách Sydney, Melbourne a Brisbane organizuje, tvrdí, že jeho víza boli schválené len 24 hodín pred odletom do Austrálie.



"Zdá sa, že USA nie sú jedinou krajinou, ktorá to Trumpovcom komplikuje," uviedla organizácia. Niektorí konzervatívci totiž obviňujú vládnucu Austrálsku stranu práce (ALP), že zdržiavala vydanie víz Trumpovi mladšieho.



Austrálsky premiér Anthony Albanese sa však od týchto tvrdení dištancoval a vyhlásil, že za zmenu programu Trumpovho syna jeho vláda nenesie žiadnu zodpovednosť. Dodal, že "víza Donalda Trumpa mladšieho boli vybavené štandardným spôsobom a mohol do Austrálie pricestovať ako každý iný človek". Potvrdil to aj austrálsky minister pre imigráciu Andrew Giles, podľa ktorého bolo presunutie turné "výlučnou záležitosťou" exprezidentovho syna a organizácie Turning Point Australia.



Organizácia Turning Point Australia, ktorá predala na trojdňové turné Trumpovho syna 8000 vstupeniek, odporučila ich držiteľom, aby si ich nechali. Dodala, že nové dátumy austrálskeho turné oznámi už čoskoro.