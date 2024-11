Trumpov tím podpísal dohodu o prevzatí moci

Washington 27. novembra (TASR) - Tím novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa podpísal v utorok s administratívou dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena tzv. dohodu o porozumení, ktorá mu umožní oficiálne začať proces prevzatia moci. Oznámila to budúca šéfka kancelárie Bieleho domu Susie Wilesová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Dohoda umožní Trumpovmu tímu priamu koordináciu s federálnymi úradmi a prístup k dokumentom. K jej podpisu došlo neobvykle neskoro, čo vyvolalo u niektorých kritikov obavy z možných problémov vo fungovaní vlády či konfliktu záujmov.



"Našim zamýšľaným kandidátom na posty vo vláde to umožňuje začať nevyhnutné prípravy, vrátane vyslania tímov na všetky ministerstvá a (federálne) úrady, a dokončiť usporiadané odovzdanie moci," uviedla Wilesová. Trump nastúpi do úradu 20. januára po verejnom zložení prezidentskej prísahy.



Súčasťou dohody o porozumení nebol obvyklý etický prísľub vlády obsahujúci vyhlásenia o vyhýbaní sa stretu záujmov a podobne. Trumpov tím v tejto veci avizoval, že má pripravený svoj vlastný etický plán, ktorý splní potrebné požiadavky na bezproblémový prechod personálu do novej prezidentskej administratívy.