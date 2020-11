Trumpov tím právne zaútočil na sčítanie hlasov v štáte Georgia

Washington 5. novembra (TASR) - Volebný tím republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa napadol proces sčítania hlasov v štáte Georgia. Ide už o štvrtý štát, ktorý sa stal v tejto súvislosti terčom Trumpových právnych krokov.



Šéf Bieleho domu žalobou požaduje ukončenie sčítavania hlasov, pretože republikánski pozorovatelia údajne nemajú prístup k danému procesu a požadujú sprehľadnenie situácie, informovala v noci na štvrtok tlačová agentúra DPA.



Republikáni v žalobe žiadajú sudcu, aby nariadil demokraticky naklonenému okresu Chatham "zabezpečiť" a skladovať hlasovacie lístky, ktoré dorazili v utorok - v deň volieb - po 19.00 h miestneho času.



V žalobe sa ďalej tvrdí, že pracovník volebného okrsku v Georgii pridal k celkovému objemu hlasov korešpondenčné hlasovacie lístky, ktoré neboli "náležite spracované". To u republikánov vyvolalo obavy, že medzi riadne odovzdané hlasy sa môžu zamiešať korešpondenčné hlasy, ktoré prišli po zmienenom termíne.



V štáte Georgia musia poštou odoslané volebné lístky doraziť v deň volieb do 19.00 h, inak sa nezapočítajú, vysvetľuje DPA.



Georgia zatiaľ nevyhlásila za víťaza ani Trumpa, ani jeho demokratického vyzývateľa Joea Bidena.



Trumpov tím po tesných utorkových voľbách právne zaútočil aj v ďalších štátoch - Pensylvánii, Michigane a Nevade, požadujúc zastavenie prijímania neskoro prichádzajúcich korešpondenčných volebných lístkov a zastavenie procesu sčítavania hlasov, tvrdiac, že tamojšie úrady bránia republikánskym pozorovateľom v prístupe na miesta sčítavania.



Prezidentov volebný štáb tiež oznámil, že požiada o prerátanie hlasov v štáte Wisconsin, kde zvíťazil Biden. Hlavný manažér republikánskej kampane Bill Stepien podľa tlačovej agentúry AP citoval "nezrovnalosti v niekoľkých okrskoch Wisconsinu", avšak bez uvedenia detailov.



Tieto kroky odhaľujú legislatívnu stratégiu, ktorú prezident signalizoval už pred niekoľkými týždňami - menovite, že sa bude usilovať napadnúť integritu volebného procesu v štátoch, kde by výsledky hlasovania mohli znamenať jeho porážku.



Biden vyhlásil, že zrátavanie hlasov by malo pokračovať vo všetkých štátoch. "Demokraciu nám nikto nikdy nevezme," dodal.



"Trumpova kampaň podáva množstvo bezvýznamných žalôb po celej krajine. Nenechajte sa oklamať. Vedia, že prehrali a toto je všetko, čo im zostalo," napísal na sociálnej sieti Twitter právnik Demokratickej strany Marc Elias.