Trumpov tím chce zastaviť sčítanie hlasov v Michigane

Washington 4. novembra (TASR) – Volebný štáb prezidenta USA Donalda Trumpa požiadal súd štátu Michigan, aby pozastavil sčítanie hlasov, kým pozorovatelia Republikánskej strany nebudú mať zaručený prístup na miesta, kde sa odohráva táto fáza volieb. Trumpov tím to oznámil v stredu prostredníctvom sociálnej siete Twitter.Manažér Trumpovej kampane Bill Stepien vo svojom vyhlásení uviedol, že tímu republikánskeho kandidáta nebol poskytnutý prístup na mnohé miesta, kde sa otvárajú hlasovacie urny a sčítajú sa hlasy voličov, čo je v rozpore so zákonmi štátu Michigan.Podľa televízie Sky News bolo zatiaľ zrátaných 94 percent odovzdaných hlasov, pričom Joe Biden vedie o 37 350 hlasov.Televízia Fox News uviedla, že Biden získal predbežne 49,5 percenta hlasov a republikán Trump 48,9 percenta. Víťazstvo v Michigane dáva kandidátovi 16 hlasov voliteľov z 270 potrebných na to, aby sa stal prezidentom USA.Michigan patrí spolu so štátmi Wisconsin a Pensylvánia k tým, ktoré Trumpovi pred štyrmi rokmi výrazne pomohli poistiť si víťazstvo vo voľbách nad demokratkou Hillary Clintonovou. Televízia CNN a agentúra AP medzičasom informovali, že Biden vyhral v štáte Wisconsin so ziskom 49,4 percenta hlasov, zatiaľ čo Trumpovi tam svoje hlasy odovzdalo 48,8 percenta voličov. Wisconsin disponuje desiatimi voliteľmi.