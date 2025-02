Trumpov tím sa s Rusmi a Ukrajincami stretne v Saudskej Arábii

Washington 15. februára (TASR) - Tím vysokopostavených predstaviteľov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa bude v nasledujúcich dňoch v Saudskej Arábii rokovať s ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi o ukončení vojny na Ukrajine, uviedli v sobotu predstavitelia USA. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Na rokovania do Saudskej Arábie pôjde americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ako aj poradca v oblasti národnej bezpečnosti Mike Waltz a Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff. Pre Reuters to v Mníchove, kde prebieha Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC), potvrdil predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov USA Michael McCaul.



Podľa McCaula bol na rozhovory do Saudskej Arábie pozvaný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Na otázku o plánovanom stretnutí amerických a ruských predstaviteľov v Saudskej Arábii Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii novinárom povedal: "Možno je niečo (na) stole, ale nie na našom stole. Nevidel som žiadne pozvánky... (pre) Ukrajinu na stretnutie s nejakými ďalšími vyslancami," cituje Reuters.



Podľa Zelenského by pre neho bolo zvláštne hovoriť s americkými a ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii, "ak sme predtým neuskutočnili žiadne rokovania medzi nami a našimi strategickými partnermi. A ako si spomínam, Rusko nie je naším strategickým partnerom."



Zelenskyj v piatok síce uviedol, že navštívi Spojené arabské emiráty (SAE), Saudskú Arábiu a Turecko, nespresnil však kedy a povedal, že počas týchto návštev nemá v pláne stretnúť sa s americkými ani ruskými predstaviteľmi, dodáva Reuters.



Šéf diplomacie USA Rubio v sobotu telefonoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a diskutovali o konflikte na Ukrajine, potvrdili predstavitelia oboch strán. Dohodli sa pritom na udržiavaní pravidelného kontaktu v záujme príprav na stretnutie Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Rusko okupuje približne pätinu územia Ukrajiny a požaduje, aby sa Kyjev tohto teritória vzdal a stal sa natrvalo neutrálnym. Ukrajina naopak nástojí na tom, aby sa Rusko úplne stiahlo z obsadeného územia a chce členstvo v NATO, alebo ekvivalentné bezpečnostné záruky, ktorým by zabránila Moskve v opätovnom útoku, pripomína Reuters.