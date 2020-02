Trumpov tím zažaloval denník The New York Times

Washington 27. februára (TASR) - Volebný tím amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu oznámil, že zažaloval denník The New York Times za nepravdivé výroky o ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Žalobu tím podal na najvyššom súde v štáte New York. Píše sa v nej, že denník "vedome publikoval nepravdivé a hanlivé vyhlásenia" z dôvodu "extrémnej zaujatosti" voči prezidentovi Trumpovi v snahe ovplyvniť výsledky novembrových prezidentských volieb.



Žaloba odkazuje na komentár Maxa Frankela z minulého marca. Frankel v komentári napísal: "Dohoda o detailnej spolupráci počas (amerických) volieb medzi Trumpovou kampaňou a oligarchiou Vladimira Putina nebola potrebná, pretože medzi nimi už existovala zastrešujúca dohoda - pomoc Putina v kampani proti Hillary Clintonovej za novú proruskú zahraničnú politiku".



The New York Times vo vyhlásení k žalobe uviedol, že "Trumpova kampaň sa obrátila na súdy, aby potrestali komentátora za názor, ktorý sa im nepáči".



"Našťastie, zákon ochraňuje právo Američanov vyjadriť svoj názor, najmä vo verejne dôležitých témach. V tomto prípade sa tešíme na potvrdenie tohto práva," uviedla hovorkyňa denníka Eileen Murphyová.



Správa osobitného prokurátora Roberta Muellera preukázala, že Rusko v roku 2016 zasiahlo do amerických prezidentských volieb, aby dosiahlo zvolenie Donalda Trumpa.