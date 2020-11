Trumpov tím žiada pozastaviť sčítanie hlasov aj v štáte Pensylvánia

Washington 4. novembra (TASR) - Volebný štáb prezidenta USA Donalda Trumpa žiada súd v štáte Pensylvánia, aby tam pozastavil sčítanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách. Predtým sa Trumpov tím domáhal rovnakého verdiktu aj na príslušnom súde v štáte Michigan.



Trumpov tím podľa agentúry AP obvinil predstaviteľov volebných úradov, že pozorovateľom delegovaným Republikánskou stranou zakázali, aby sa k osobám, ktoré sčítajú odovzdané hlasy, priblížili na vzdialenosť menšiu ako 25 stôp (7,6 metra).



Prezident Trump aj jeho protikandidát z tábora Demokratickej strany Joe Biden považujú Pensylvániu a hlasy jej 20 voliteľov za nevyhnutné pre dosiahnutie víťazstva v prezidentských voľbách. Obaja to dokazovali počas svojich častých návštev v tomto štáte, ktoré podnikli v rámci predvolebnej kampane. Trump navštívil Pensylvániu 13-krát, zatiaľ čo Biden tam vycestoval 16-krát. Obaja kandidáti boli v tomto štáte aj v predvečer volieb.



Voliči v Pensylvánii sa v posledných volebných prieskumoch prikláňali k Bidenovi, informovala televízia CBS News. Dodala, že od roku 2008 získal každý prezidentský kandidát, ktorý zvíťazil v tomto štáte, aj prezidentské kreslo.



Pensylvánia spolu so štátmi Michigan a Wisconsin patrí k tým, ktoré Trumpovi pred štyrmi rokmi výrazne pomohli poistiť si volebné víťazstvo nad demokratkou Hillary Clintonovou.



Televízia CNN a agentúra AP medzičasom informovali, že Biden vyhral v štáte Wisconsin so ziskom 49,4 percenta hlasov, zatiaľ čo Trumpovi tam svoje hlasy odovzdalo 48,8 percenta voličov. Wisconsin disponuje desiatimi voliteľmi.