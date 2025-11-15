< sekcia Zahraničie
Trumpov vyslanec Boulos: V Sudáne je najväčšia humanitárna kríza sveta
Autor TASR
Dauha 15. novembra (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Afriku Massad Boulos v sobotu označil vojnu v Sudáne za „najväčšiu humanitárnu krízu sveta“. V rozhovore pre agentúru AFP vyjadril nádej, že mier sa podarí dosiahnuť diplomatickou cestou, informuje TASR.
Od vypuknutia vojny medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) v apríli 2023 už v Sudáne zahynuli desiatky tisíc ľudí a boje vysídlili 12 miliónov osôb. V októbri RSF po 18 mesiacoch obliehania dobyli strategické mesto al-Fášir v regióne Dárfúr. Po dobytí mesta sa začali šíriť správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany členov RSF.
„Konflikt v Sudáne je z humanitárneho hľadiska najväčšou krízou a katastrofou na svete,“ povedal Boulos v rozhovore pre agentúru AFP v Dauhe. „Najmä to, čo sa stalo v al-Fáširi za uplynulé dva alebo tri týždne. Všetci sme videli tie videá. Videli sme tie správy. Tieto zverstvá sú absolútne neprijateľné. Musí to veľmi rýchlo skončiť,“ vyhlásil americký diplomat.
Spojné štáty podľa Boulosa v septembri spolu s Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom a Saudskou Arábiou navrhli obom stranám konfliktu tri mesiace trvajúce humanitárne prímerie, po ktorom by nasledoval trvalý pokoj zbraní a prechod k civilnej vláde. Súčasná sudánska vojenská vláda ani RSF by však nemohli byť súčasťou prechodnej správy.
„Diskutuje sa o tom a rokujeme o tom... vyzývame ich, aby tento návrh prijali a bezodkladne ho implementovali,“ uviedol Boulos, ktorý dúfa, že pokrok v tejto otázke dosiahnu v najbližších týždňoch. „Najvyššou prioritou zostáva humanitárny aspekt a humanitárne prímerie,“ deklaroval.
