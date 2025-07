Trumpov vyslanec Kellogg avizuje návštevu Ukrajiny, má trvať týždeň

Kyjev 11. júla (TASR) - Osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg začne na budúci pondelok návštevu Ukrajiny, uviedlo v piatok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR.



Ako doplnila agentúra AFP, Kellogg v kuloároch konferencie o obnove Ukrajiny v Ríme pred ukrajinskými novinármi informoval, že jeho návšteva by mohla trvať približne týždeň.



Ukrajinský denník Novyny.LIVE zverejnil video krátkeho rozhovoru s Kelloggom, v ktorom reportérovi v Ríme povedal, že v pondelok 14. júla príde do Kyjeva. „Budeme tam celý týždeň,“ dodal.



O jeho návšteve zatiaľ nebolo vydané žiadne oficiálnejšie oznámenie, uviedla britská stanica BBC.



Kellogg navštívil Kyjev už vo februári, mesiac po inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Oznámenie o jeho nadchádzajúcej návšteve prichádza v čase špekulácií, že Trump plánuje využiť prezidentskú právomoc na schválenie nového balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Išlo by o prvý takýto krok od jeho nástupu do úradu v januári 2025. Trumpova administratíva doteraz povoľovala iba dodávky zbraní, ktoré predtým schválil bývalý prezident Joe Biden.



Pred týždňom sa objavila správa, že Pentagón pozastavil niektoré dodávky zbraní smerujúce na Ukrajinu vrátane rakiet protivzdušnej obrany Patriot a vysokopresnej munície, a to až do preskúmania zásob americkej armády. Stalo sa tak v čase, keď Rusko zintenzívnilo letecké útoky na Ukrajinu. Deviateho júla vypustilo rekordných 741 dronov a rakiet.



Trump na medializované správy reagoval vyhlásením, že nevie, kto inicioval pozastavenie dodávok, a nariadil obnoviť aspoň časť z nich. Zároveň sa zaviazal poskytnúť Ukrajine ďalšie zbrane na obranu.



Medzitým Trump avizoval na 14. júla svoje „dôležité vyhlásenie“ o Rusku a predstavil plány na dodávky zbraní Ukrajine financované zo zdrojov aliancie NATO.