Trumpov vyslanec pre Blízky východ sa usiluje o prímerie v Pásme Gazy

Dauha 5. decembra (TASR) - Vyslanec zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff sa stretol s lídrami Kataru a Izraela, aby odštartoval diplomatické úsilie Trumpa dosiahnuť dohodu o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov ešte pred januárovou inauguráciou prezidenta USA. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters a denníka The Washington Post (WP).



Witkoff sa separátne stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a premiérom Kataru Tamímom bin Hamad bin Chalífom Ál Tháním ešte v novembri.



Tieto stretnutia boli podľa WP prvým náznakom toho, že Trump vyslal svojich pracovníkov, aby splnili jeho dlhodobý cieľ uzavrieť prímerie medzi Izraelom a palestínskych hnutím Hamas a dohodu o rukojemníkoch ešte pred jeho nástupom do funkcie 20. januára, čo však mnohí považujú za nemožné.



Stretnutie s katarským premiérom je údajne signálom, že Katar sa opäť stal kľúčovým sprostredkovateľom po tom, čo minulý mesiac pozastavil túto úlohu, píše Reuters s odvolaním na zdroj oboznámený so stretnutiami Witkoffa s lídrami Kataru a Izraela. Zdroj tvrdí, že vyjednávači Hamasu sa onedlho pravdepodobne vrátia do katarskej Dauhy na ďalšie rozhovory o prímerí.



Vojna v Pásme Gazy začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Hamas pri útoku zajal 251 osôb, z ktorých približne 100 sa ešte stále nachádza v palestínskej enkláve. Trump v pondelok vyhlásil, že na Blízkom východe nastane peklo, ak palestínski militanti neprepustia rukojemníkov ešte pred jeho nadchádzajúcou inauguráciou. Prisľúbil tiež potrestanie všetkých zodpovedných.



Reuters dodáva, že Witkoff sa stretol aj s rodinami rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. "Hovoril s nimi o snahách Trumpovho tímu dosiahnuť dohodu pred inauguráciou," uviedol nemenovaný izraelský predstaviteľ.