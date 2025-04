Trumpov vyslanec vyzval Irán, aby úplne zastavil obohacovanie uránu

Washington/Teherán 15. apríla (TASR) - Irán musí v rámci prípadnej novej jadrovej dohody úplne zastaviť obohacovanie uránu, uviedol v utorok osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff. Podľa agentúry DPA sa považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Irán s takouto požiadavkou súhlasil, informuje TASR.



Dohoda z roku 2015, ktorú s Iránom uzavreli svetové mocnosti, Iránu prakticky znemožňovala vyrobiť atómovú bombu, ale zároveň mu dovoľovala realizovať jadrový program na civilné účely. USA od tejto dohody odstúpili v roku 2018 počas administratívy prezidenta Donalda Trumpa.



Trump sa momentálne usiluje vyjednať novú jadrovú dohodu s Iránom, ktorý s ním odmietol viesť priame rokovania, no ponechal otvorenú možnosť tých nepriamych.



Rozhovory sa tak uskutočňujú prostredníctvom tretej strany. Prvé konzultácie sa viedli v sobotu v Ománe, kde sa napokon nakrátko stretol Trumpov osobitný vyslanec Witkoff so šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arákčím. Iránsky minister tam podľa zdrojov denníka Tehran Times povedal, že Irán na obmedzenie svojho jadrového programu nikdy nepristúpi. Napriek tomu na to Teherán v utorok vyzval Witkoff.



"Dohoda s Iránom bude zavŕšená len vtedy, ak to bude Trumpova dohoda. Konečná podoba tejto dohody musí v každom prípade stanoviť rámec pre mier, stabilitu a prosperitu na Blízkom východe - čo znamená, že Irán musí zastaviť a zlikvidovať svoj program obohacovania uránu a výroby zbraní," napísal Witkoff v príspevku na sieti X.



Ešte v pondelok mal pritom podľa AFP miernejšie vyjadrenia. V rozhovore pre Fox News neapeloval na Irán, aby úplne zrušil svoj jadrový program, ale povedal, že v rámci dohody by malo ísť „najmä o overenie programu obohacovania úradu“.



„Nemusia obohacovať na viac ako 3,67 percenta,“ povedal osobitný vyslanec s odkazom na maximálnu úroveň, ktorú Iránu povoľuje dohoda z roku 2015, hoci Teherán po odstúpení americkej strany prestal dodržiavať jej podmienky a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



V poslednej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa uvádza, že Irán má približne 274,8 kg uránu obohateného na 60 percent. Na zhotovenie jadrovej zbrane je potrebné obohatenie na najmenej 90 percent.



Trump v prípade nedosiahnutia dohody pohrozil vojenským úderom na iránske jadrové zariadenia. Podľa neho v Iráne vládnu radikáli, ktorí by nemali vlastniť jadrové zbrane.



Teherán popiera, že by chcel vyrobiť atómovú bombu, a tvrdí, že jeho jadrový program je určený na mierové účely, najmä na výrobu elektriny.