Trumpov vyslanec Witkoff by mal ešte tento týždeň navštíviť Moskvu

Moskva 22. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff by mal ešte tento týždeň pricestovať do Moskvy, informovali v utorok ruské štátne médiá s odvolaním sa na poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova. Píše o tom TASR podľa agentúry AFP.



„Áno,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára, či Witkoff navštívi Moskvu v rámci svojej štvrtej zahraničnej cesty od nástupu amerického prezidenta Trumpa do funkcie.



Osobitný vyslanec Trumpa už Rusko navštívil 11. apríla, keď sa v Petrohrade stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ich rozhovory trvali viac ako štyri hodiny a týkali sa najmä konfliktu na Ukrajine.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň obvinil Witkoffa zo „šírenia ruských naratívov“. Toho sa podľa Zelenského dopustil, keď navrhol, aby mierová dohoda s Ruskom závisela od štatútu Ruskom okupovaných území na Ukrajine.



Witkoff sa tiež spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v stredu plánuje zúčastniť na rokovaniach s predstaviteľmi Británie a Francúzska v Londýne. Diskutovať budú o prímerí na Ukrajine a nadviažu na minulotýždňovú schôdzku v Paríži.