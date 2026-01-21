Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Zahraničie

Trumpov vyslanec Witkoff sa vo štvrtok stretne s Putinom

.
Na snímke Steve Witkoff. Foto: TASR/AP

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Washington/Moskva 21. januára (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sa vo štvrtok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to v stredu v rozhovore pre televíziu CNBC, píše TASR.

Pozrite sa, vo štvrtok sa s ním (s Putinom, pozn. TASR) musíme ísť stretnúť,“ vyhlásil Witkoff v rozhovore pre stanicu CNBC. „Ale o stretnutie žiadali Rusi. Myslím si, že z ich strany ide o dôležité vyhlásenie,“ pokračoval.

Počuli ste Ukrajincov, hovoria, že robíme väčšie pokroky ako videli za posledných niekoľko rokov. Tieto pokroky robíme od Ženevy. Čiže, veľa pokroku za posledných šesť až osem týždňov,“ dodal americký vyslanec. Plánované štvrtkové stretnutie potvrdil pre agentúru TASS aj Kremeľ.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. „Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Len čo budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova minulý týždeň ruská tlačová agentúra TASS.

Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky