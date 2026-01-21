< sekcia Zahraničie
Trumpov vyslanec Witkoff sa vo štvrtok stretne s Putinom
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Washington/Moskva 21. januára (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sa vo štvrtok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to v stredu v rozhovore pre televíziu CNBC, píše TASR.
„Pozrite sa, vo štvrtok sa s ním (s Putinom, pozn. TASR) musíme ísť stretnúť,“ vyhlásil Witkoff v rozhovore pre stanicu CNBC. „Ale o stretnutie žiadali Rusi. Myslím si, že z ich strany ide o dôležité vyhlásenie,“ pokračoval.
„Počuli ste Ukrajincov, hovoria, že robíme väčšie pokroky ako videli za posledných niekoľko rokov. Tieto pokroky robíme od Ženevy. Čiže, veľa pokroku za posledných šesť až osem týždňov,“ dodal americký vyslanec. Plánované štvrtkové stretnutie potvrdil pre agentúru TASS aj Kremeľ.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. „Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Len čo budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova minulý týždeň ruská tlačová agentúra TASS.
Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.
„Pozrite sa, vo štvrtok sa s ním (s Putinom, pozn. TASR) musíme ísť stretnúť,“ vyhlásil Witkoff v rozhovore pre stanicu CNBC. „Ale o stretnutie žiadali Rusi. Myslím si, že z ich strany ide o dôležité vyhlásenie,“ pokračoval.
„Počuli ste Ukrajincov, hovoria, že robíme väčšie pokroky ako videli za posledných niekoľko rokov. Tieto pokroky robíme od Ženevy. Čiže, veľa pokroku za posledných šesť až osem týždňov,“ dodal americký vyslanec. Plánované štvrtkové stretnutie potvrdil pre agentúru TASS aj Kremeľ.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. „Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Len čo budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova minulý týždeň ruská tlačová agentúra TASS.
Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.