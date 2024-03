Trumpov zať Kushner má záujem o zbombardovanú budovu v Belehrade

Belehrad/New York 24. marca (TASR) - Zať amerického exprezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner plánuje výstavbu luxusných nehnuteľností v Srbsku. Z budovy v Belehrade, ktorá bola zničená počas bombardovania NATO v roku 1999, by mohol vzniknúť luxusný hotel. Miestni obyvatelia však vyjadrujú nespokojnosť, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry AFP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Kushner v marci potvrdil svoje plány investovať do luxusných nehnuteľností v Srbsku vrátane tejto budovy, v ktorej sídlilo ministerstvo obrany bývalej Juhoslávie, pripomína AFP. Budova má byť spoločnosti, ktorú vlastní Kushner, odovzdaná bezplatne na 99-ročný prenájom, uviedol NYT s odvolaním sa na návrh dohody, ktorý denníku poskytol predstaviteľ srbských úradov.



NYT tiež pripomína, že samotný Donald Trump v roku 2013 predstaviteľom srbskej vlády oznámil, že má záujem na mieste tejto budovy vybudovať luxusný hotel. Projekt sa však nepodarilo uskutočniť.



Kushner minulú nedeľu (17. marca) v rozhovore uviedol, že o svojom projekte s Trumpom nehovoril a ani nevedel, že exprezident mal v minulosti záujem o výstavbu na tomto mieste.



Predaj tejto budovy je však citlivo vnímaná záležitosť pre Srbov, pretože sa stala symbolom bombardovania silami NATO v roku 1999, ktoré ukončilo vojnu v Kosove, píše AFP. Srbská vláda budovu v roku 2005 vyhlásila za kultúrne bohatstvo. Viacerí obyvatelia Srbska pre AFP vyjadrili nesúhlas s jej odovzdaním.



Srbsko si v nedeľu pripomína 25. výročie začiatku Operácie Spojenecká sila, v rámci ktorej lietadlá NATO od 24. marca do 10. júna 1999 bombardovali ciele v Srbsku. Cieľom bolo ukončiť vojnový konflikt v Kosove.