Trumpov zdravotný stav je výborný, skonštatoval jeho lekár

Washington 13. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump je stále „vo výbornom zdravotnom stave“. Vyplýva to z výsledkov prvej lekárskej prehliadky, ktorú 78-ročný Trump podstúpil od svojho januárového návratu do funkcie, informoval v nedeľu jeho lekár Sean Barbabella. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.



„Prezident Trump vykazuje vynikajúce kognitívne a fyzické zdravie a je plne spôsobilý vykonávať povinnosti vrchného veliteľa (armády USA) i hlavy štátu,“ uvádza sa v liste Barbabellu, ktorý zverejnil Biely dom. „Jeho aktívny životný štýl naďalej významne prispieva k jeho dobrej kondícii,“ dodal Barbabella, pričom sa odvolal na Trumpove početné stretnutia v úrade prezidenta i verejné vystúpenia aj „časté víťazstvá na golfových podujatiach“.



Trump absolvoval v piatok vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda pri Washingtone pravidelnú lekársku prehliadku, ktorá bola prvou od jeho návratu do úradu. Po vyšetreniach skonštatoval, že sa cíti veľmi dobre.



Barbabella v súhrne výsledkov prehliadky konštatuje len niekoľko abnormalít zahŕňajúcich letmé poškodenie Trumpovej pokožky slnkom, ako aj jazvu na pravom uchu - výsledok strelného poranenia, ktoré prezident utŕžil pri vlaňajšom júlovom pokuse o atentát.



Vo výsledkoch sa tiež uvádza, že Trump meria 190,5 centimetrov a váži 101,6 kilogramu. Denník New York Post podotýka, že prezident tak výrazne schudol oproti svojmu prvému funkčnému obdobiu, keď pri prehliadke v roku 2019 vážil 110,2 kilogramu.



V piatkovom kognitívnom teste získal Trump plný počet bodov, a síce 30 z 30. Normálne dopadli aj výsledky jeho ďalších vyšetrení vrátane očného, ušného či vyšetrenia nosohltana.



Barbabella vo svojej správe konštatuje, že vlaňajšia kolonoskopia odhalila prezidentovi USA zápalové ochorenie divertikulitídu. Bez bližších podrobností tiež uvádza, že Trump v minulosti podstúpil operáciu sivého zákalu, uvádza CNN.



Trump, ktorý v januári do úradu opätovnej nastúpil ako vôbec najstarší prezident USA, sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou, a naopak v tomto smere kritizuje svojho predchodcu, 82-ročného exprezidenta Joea Bidena, ktorého už označil za vetchého či psychicky nespôsobilého na výkon funkcie. Napriek tomu sa však úradujúcemu prezidentovi USA vyčíta v súvislosti s jeho zdravotným stavom nedostatok transparentnosti, uvádza AFP.