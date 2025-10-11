< sekcia Zahraničie
Trumpov zdravotný stav je výborný, tvrdí lekár
Šéf Bieleho domu sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami.
Autor TASR
Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok podstúpil svoju druhú zdravotnú prehliadku v tomto roku. Podľa vyjadrenia lekára je celkový zdravotný stav lídra USA „výborný“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatdeväťročný Trump v piatok navštívil zariadenie Walter Reed National Military Medical Center na predmestí Washingtonu. Po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom „palec hore“, keď sa ho opýtali na priebeh vyšetrenia.
„Prezident Trump naďalej vykazuje celkovo výborný zdravotný stav,“ napísal lekár v liste, ktorý zverejnil Biely dom. Vykonali sme sériu rutinných testov a Trump dostal posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu a každoročnú vakcínu proti chrípke, ozrejmil. „Vek jeho srdca – overené meranie kardiovaskulárnej vitality prostredníctvom EKG (elektrokardiogram - pozn. TASR) – bol približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Stále bez obmedzení zvláda náročný denný program,“ dodal lekár.
Zdravotná prehliadka sa konala tri mesiace po tom, čo jeho úrad oznámil, že mu bolo diagnostikované nezhubné ochorenie žíl známe ako chronická žilová nedostatočnosť, teda ochorenie, pri ktorom poškodené žily v nohách neumožňujú správny prietok krvi.
„Som vo výbornej kondícii, ale dám vám vedieť. Zatiaľ ale nemám žiadne ťažkosti... fyzicky sa cítim veľmi dobre. Psychicky sa cítim veľmi dobre,“ uviedol Trump ešte vo štvrtok.
Šéf Bieleho domu sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami. V tomto smere často kritizoval svojho predchodcu v úrade, 82-ročného exprezidenta Joea Bidena, ktorého označoval za vetchého a psychicky nespôsobilého na výkon funkcie. Samotné Trumpove prejavy už však počas jeho poslednej predvolebnej kampane vyvolali pochybnosti o jeho psychickej zdatnosti, keďže si plietol názvy miest, krajín i mená svetových lídrov. Americké médiá zároveň opakovane poukazovali na viditeľné modriny na rukách prezidenta. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tvrdí, že modriny zodpovedajú podráždeniu pokožky, aké Trumpovi spôsobuje „časté podávanie rúk aj užívanie aspirínu“.
Sedemdesiatdeväťročný Trump v piatok navštívil zariadenie Walter Reed National Military Medical Center na predmestí Washingtonu. Po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom „palec hore“, keď sa ho opýtali na priebeh vyšetrenia.
„Prezident Trump naďalej vykazuje celkovo výborný zdravotný stav,“ napísal lekár v liste, ktorý zverejnil Biely dom. Vykonali sme sériu rutinných testov a Trump dostal posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu a každoročnú vakcínu proti chrípke, ozrejmil. „Vek jeho srdca – overené meranie kardiovaskulárnej vitality prostredníctvom EKG (elektrokardiogram - pozn. TASR) – bol približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Stále bez obmedzení zvláda náročný denný program,“ dodal lekár.
Zdravotná prehliadka sa konala tri mesiace po tom, čo jeho úrad oznámil, že mu bolo diagnostikované nezhubné ochorenie žíl známe ako chronická žilová nedostatočnosť, teda ochorenie, pri ktorom poškodené žily v nohách neumožňujú správny prietok krvi.
„Som vo výbornej kondícii, ale dám vám vedieť. Zatiaľ ale nemám žiadne ťažkosti... fyzicky sa cítim veľmi dobre. Psychicky sa cítim veľmi dobre,“ uviedol Trump ešte vo štvrtok.
Šéf Bieleho domu sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami. V tomto smere často kritizoval svojho predchodcu v úrade, 82-ročného exprezidenta Joea Bidena, ktorého označoval za vetchého a psychicky nespôsobilého na výkon funkcie. Samotné Trumpove prejavy už však počas jeho poslednej predvolebnej kampane vyvolali pochybnosti o jeho psychickej zdatnosti, keďže si plietol názvy miest, krajín i mená svetových lídrov. Americké médiá zároveň opakovane poukazovali na viditeľné modriny na rukách prezidenta. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tvrdí, že modriny zodpovedajú podráždeniu pokožky, aké Trumpovi spôsobuje „časté podávanie rúk aj užívanie aspirínu“.