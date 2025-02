Trumpova administratíva zrušila ochranu pre 500.000 migrantov

Washington 21. februára (TARS) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila predĺženie dočasného ochranného štatútu, ktorý udelil bývalý prezident Joe Biden viac ako 500.000 Haiťanom. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Spojené štáty udeľujú dočasný ochranný štatút cudzincom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojej krajiny z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo iných "mimoriadnych" podmienok.



Administratíva exprezidenta Bidena tento štatút predĺžila Haiťanom o 18 mesiacov do februára 2026. Po tom, čo ho nová administratíva zrušila, sa tento štatút skončí 3. augusta.



"Prezident Trump a ja vraciame štatút dočasnej ochrany jej pôvodný status: dočasný," uviedla vo vyhlásení ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. "Je to súčasť sľubu prezidenta Trumpa zrušiť politiky, ktoré boli magnetom pre nelegálne prisťahovalectvo a neboli v súlade so zákonom," tvrdí ministerstvo vnútornej bezpečnosti.



Podľa odhadov americkej vlády sa počet Haiťanov, ktorí majú nárok na ochranu, prudko zvýšil. V roku 2011 ich bolo 57.000 a v roku v 2024 sa tento počet zvýšil na 520.694.



Hovorkyňa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť vyhlásila, že predĺženie štatútu, ktoré Biden povolil, bolo "oveľa dlhšie, než bolo opodstatnené alebo potrebné".



Trump po návrate do Bieleho domu nariadil revíziu celého programu dočasného ochranného štatútu. Počas predvolebnej kampane Trump tvrdil, že v americkom meste Ohio zaznamenali prílev haitských migrantov, ktorí kradli a jedli mačky a psy tamojších obyvateľov, pripomína AFP.



Predstaviteľka organizácie Immigration Hub, ktorá sa zaoberá presadzovaním politických riešení pre ašpirantov na občianstvo, Beatriz Lopezová, kritizovala rozhodnutie novej vlády a uviedla, že Trumpova administratíva pripravuje o stabilitu pol milióna Haiťanov, ktorí si v USA vybudovali svoje životy.



"Toto bezohľadné rozhodnutie nepoškodzuje len ich, ale destabilizuje aj podniky, rodiny a miestne ekonomiky, ktoré sa na nich spoliehajú," dodala.



Haiti v roku 2010 postihlo ničivé zemetrasenie a už desaťročia trpí politickou nestabilitou. V uplynulom čase ho sužuje aj násilie ozbrojených skupín. Podľa OSN si násilie gangov na Haiti v roku 2024 vyžiadalo najmenej 5601 ľudí.



Trumpova administratíva minulý mesiac zrušila ochranu pred deportáciou pre viac ako 600.000 Venezuelčanov v USA.