Trumpova administratíva chce deportovať ruskú vedkyňu

Washington 15. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží deportovať vedkyňu Kseniu Petrovovu z Harvardovej univerzity späť Ruska. Z vlasti odišla do Spojených štátov zo strachu z politického prenasledovania. Uviedol to v stredu jej právnik, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký Úrad pre imigráciu a clá (ICE) vo februári zadržal Petrovovu na letisku po prílete z dovolenky vo Francúzsku. Z trestného oznámenia podaného 16. februára vyplýva, že na letisku v Bostone ju zadržali pre údajné neohlásenie biologických vzoriek v batožine.



Následne jej oznámili, že jej vízum bolo zrušené a bude deportovaná späť do Ruska. Podľa stanice CNN Petrovovu v stredu obvinili z pokusu o pašovanie žabích embryí do Spojených štátov.



„Je pravda, že vláda sa snaží deportovať Kseniu,“ uviedol jej právnik pre AFP. „Bude mať príležitosť predložiť svoju žiadosť o azyl a neočakávame rozhodnutie o jej prípadnej deportácii v najbližšej dobe,“ dodal.



Petrovova úradom povedala, že pri návrate do Ruska sa obáva zadržania pre účasť na politických protestoch. „Budeme naďalej bojovať za slobodu Ksenie, ako aj za jej imigračný status v USA,“ vyhlásil jej právnik.



Trump od návratu do Bieleho domu zvýšil počet deportácií v snahe zakročiť proti nelegálnej migrácii, vrátane migrantov študujúcich na vysokých školách. Vláda podľa AFP odňala víza a deportovala zahraničných študentov, ktorí sa zapojili do propalestínskych protestov. Obvinila ich tiež z podpory militantného hnutia Hamas.



Vládna administratíva tiež pohrozila prestížnym univerzitám zmrazením financovania a ďalšími trestmi, čo vyvolalo obavy zo znižovania akademickej slobody.