Trumpova administratíva chce migrantom platiť 1000 dolárov za odchod

Washington 5. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok vyhlásila, že dá 1000 dolárov a zaplatí cestu nelegálnym migrantom, ktorí sa „sami deportujú“ späť do svojej domovskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



„Pokiaľ ste tu nelegálne, samodeportácia je najlepšou, najbezpečnejšou a najvýhodnejšou možnosťou ako opustiť Spojené štáty a vyhnúť sa zatknutiu,“ uviedla ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Ministerstvo podľa nej „momentálne ponúka cudzincom finančnú pomoc pri cestovaní a príspevok na návrat do ich domovskej krajiny prostredníctvom aplikácie CBP Home“.



Príspevok 1000 dolárov má byť vyplatený po príchode do domovskej krajiny a potvrdení v aplikácii. „Samodeportácia je dôstojný spôsob ako opustiť USA a nelegálnym cudzincom umožní vyhnúť sa stretu s Úradom pre imigráciu a clá (ICE),“ uvádza ministerstvo, podľa ktorého takýto príspevok aj s cestou „pravdepodobne zníži náklady na deportáciu približne o 70 percent“.



Ministerstvo uvádza, že priemerná cena za zatknutie, zadržanie a vyhostenie nelegálneho utečenca je 17.121 amerických dolárov. Z vyhlásenia vyplýva, že takúto možnosť už využil jeden muž z Hondurasu.



Nelegálna migrácia bola jednou z kľúčových tém prezidentskej kampane Donalda Trumpa, ale masové deportácie sú finančne nákladné, čo je v protiklade s jeho snahami o federálne úspory. Vláda tiež tlačí na Kongres, aby navýšil zdroje pre ICE, ktorý je za vyhostenie ľudí z krajiny zodpovedný.