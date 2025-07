Trumpova administratíva deportuje päť mužov do Afriky

Washington 16. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok informovala o vyhostení piatich „nelegálnych cudzincov“ zo Spojených štátov do malého afrického kráľovstva Eswatini. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Títo zločineckí nelegálni cudzinci sú tak necivilizovaní, že ich dokonca odmietli prijať späť aj ich domovské krajiny,“ napísali predstavitelia ministerstva vnútornej bezpečnosti na sociálnej sieti X. Deportovaní muži sú štátnymi príslušníkmi Vietnamu, Laosu, Jemenu, Kuby a Jamajky.



Malej vnútrozemskej krajine vládne od roku 1986 kráľ Mswati III., ktorý je kritizovaný za svoj extravagantný životný štýl a býva obviňovaný z porušovania ľudských práv.



Spojené štáty už 4. júla deportovali osem migrantov do konfliktom sužovaného Južného Sudánu po tom, ako toto rozhodnutie schválil aj Najvyšší súd. Americkí predstavitelia tvrdili, že títo migranti, ktorí do USA prišli z Vietnamu, Južnej Kórey, Mexika, Laosu, Kuby, Mjanmarska a jeden z Južného Sudánu, sú obvinení z násilných zločinov.



Trump už v rámci prezidentskej kampane sľuboval, že deportuje milióny migrantov bez potrebných dokladov. Viaceré jeho dekréty týkajúce sa prisťahovalectva sa však stretli s nesúhlasom sudcov naprieč celou krajinou, pripomína AFP.