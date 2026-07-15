Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Zahraničie

Trumpova administratíva nariadila ICE pozastaviť kontroly vozidiel

.
Agenti z amerického Úradu pre imigráciu a colnú správu (ICE). Foto: TASR/AP

Podľa organizácií na ochranu ľudských práv je obeťou Johan Sebastián Durán Guerrero, kuriér s povolením na prácu v Spojených štátoch, kde žil so svojou manželkou a trojročnou dcérou.

Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Americký Imigračný a colný úrad (ICE) pozastavil využívanie dopravných kontrol na zadržiavanie prisťahovalcov. Stalo sa tak v reakcii na dve streľby s obeťami na životoch, do ktorých boli zapojení jeho agenti a ku ktorým došlo v priebehu uplynulých pár dní. V utorok o tom informovali americké médiá, píše TASR podľa agentúr AP a AFP.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti údajne nariadilo agentom ICE, aby nezastavovali idúce vozidlá s cieľom zatknúť alebo vypočuť osoby vo vnútri, informovali viaceré médiá.

Anonymný zdroj agentúry AP uviedol, že pozastavenie nie je bezpodmienečné a existujú určité výnimky, napríklad pri vykonávaní súdnych príkazov alebo pri spolupráci s partnerskými agentúrami.

Nariadenie prišlo len deň po tom, čo agent ICE v meste Biddeford v štáte Maine zastrelil 26-ročného muža pôvodom z Kolumbie. Hovorca ICE uviedol, že vozidlo, v ktorom sa muž nachádzal, „sa pokúsilo ujsť z miesta činu a agent z obavy o verejnú bezpečnosť vystrelil“.

Podľa organizácií na ochranu ľudských práv je obeťou Johan Sebastián Durán Guerrero, kuriér s povolením na prácu v Spojených štátoch, kde žil so svojou manželkou a trojročnou dcérou.

Agenti ICE nemali počas pondelkového incidentu na sebe telové kamery, čo podľa AP vyvoláva mnoho otázok o tom, čo sa presne stalo. Vyšetrovanie prebieha. V reakcii na Guerrerovo zabitie sa v utorok v Maine zhromaždil dav ľudí, ktorí protestovali proti konaniu ICE.

Kolumbijský prezident Gustavo Petro tento incident označil za „vraždu latinskoamerického Kolumbijčana zo strany americkej vlády“. Podľa jeho vyjadrenia na sieti X „ho zabili, pretože verili, že išlo o menejcennú bytosť bez práv“.

Pondelkový incident v Maine sa odohral približne týždeň po tom, čo iný agent ICE zastrelil v meste Houston 52-ročného Mexičana Lorenza Salgada Arauja. Podľa úradu agent ICE konal v sebaobrane. Očití svedkovia udalosti túto verziu spochybnili, píše AFP.

Od začiatku presadzovania tvrdých imigračných opatrení zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa došlo podľa AP v dôsledku stretov s federálnymi agentmi už k najmenej deviatim úmrtiam.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v utorok 14. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit