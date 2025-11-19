< sekcia Zahraničie
Trumpova administratíva oznámila kroky na zrušenie rezortu školstva
Súčasťou procesu likvidácie rezortu školstva je uzavretie nových partnerstiev s ministerstvami práce, vnútra a zdravotníctva. Tie majú prevziať niektoré z doterajších úloh ministerstva školstva.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Biely dom v utorok oznámil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala podnikať kroky na zrušenie ministerstva školstva. Má ísť o súčasť snáh zmenšiť úlohu federálnej vlády v tejto oblasti v prospech väčšej kontroly zo strán jednotlivých štátov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vyhlásenia Bieleho domu reorganizácia „zefektívni federálne vzdelávacie aktivity v rámci zákonných programov, zníži administratívnu záťaž a preorientuje programy a aktivity tak, aby lepšie slúžili študentom a poberateľom grantov“.
Trump v marci vyhlásil, že splní svoj predvolebný sľub a zruší ministerstvo školstva. „Vrátime vzdelávanie, veľmi jednoducho, späť do štátov, kam patrí,“ uviedol vtedy americký prezident.
Ministerstvo školstva bolo zriadené americkým Kongresom v roku 1979 a medzi jeho hlavné úlohy patrí spravovanie študentských pôžičiek, sledovanie študijných výsledkov a presadzovanie občianskych práv na školách. Poskytuje tiež federálne financovanie okresom s vysokým počtom detí v núdzi a na pomoc študentom so zdravotným postihnutím.
Federálny zákon zakazuje rezortu ovplyvňovať činnosť škôl vrátane úpravy ich učebných osnov, priebehu výučby či personálneho obsadenia. Právomoci v týchto oblastiach patria štátnym a miestnym samosprávam, ktoré poskytujú verejným školám viac ako 85 percent ich financovania.
Agentúra Reuters uvádza, že kritici činnosti ministerstva vykresľujú jeho existenciu ako symbol zbytočnej byrokratickej záťaže a presadzujú radšej zmenšenie federálnej vlády v prospech štátnych vlád.
