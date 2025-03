Trumpova administratíva oznámila plán zrušenia USAID

Washington 28. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila plán zatvorenia Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) a upovedomila o ňom Kongres. V rámci reorganizácie má prevziať väčšinu kompetencii ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Ministerstvo zahraničných vecí a USAID dnes upovedomili Kongres o svojom zámere uskutočniť reorganizáciu, ktorá by zahŕňala presun určitých kompetencií USAID na ministerstvo do 1. júla 2025,“ uviedol vo vyhlásení šéf diplomacie USA Marco Rubio.



Okrem toho plánuje ministerstvo ukončiť zvyšok programov USAID, ktoré nie sú v súlade s prioritami administratívy. „USAID sa nanešťastie už dávno odchýlila od svojho pôvodného poslania. Výsledkom bolo, že prínosy boli príliš malé a náklady príliš vysoké,“ dodal Rubio.



Trump už po nástupe do funkcie v januári 2025 podpísal výnos, ktorým pozastavil na 90 dní všetku humanitárnu pomoc. V nasledujúcich týždňoch jeho administratíva zrušila množstvo programov v zahraničí.



Federálna agentúra mala v minulosti k dispozícii rozpočet vo veľkosti 43 miliárd dolárov, z ktorého financovala viac ako 40 percent svetovej humanitárnej pomoci. Väčšinu zamestnancov agentúry krátko po nástupe Trumpa poslali na administratívnu dovolenku.



Podľa viacerých amerických médií boli zamestnanci USAID v piatok informovaní o plánoch zrušiť všetky pracovné miesta, ktoré nie sú zo zákona potrebné. Riaditeľ agentúry Jeremy Lewin v ozname údajne uviedol, že ministerstvo zahraničných vecí plánuje v najbližších mesiacoch zrušiť väčšinu operácií USAID.