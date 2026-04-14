< sekcia Zahraničie
Trumpova administratíva povolila vztýčiť dúhovú vlajku pri pamätníku
Pamätník pripomína nepokoje z júna 1969, ktoré vypukli po policajnej razii v bare Stonewall Inn v newyorskej štvrti Greenwich Village.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 14. apríla (TASR) – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dala súhlas na opätovné vztýčenie dúhovej vlajky LGBTQ komunity nad pamätníkom Stonewall, ktorý v New Yorku pripomína boj za práva homosexuálov v USA. V pondelok to uviedla organizácia na ochranu práv, ktorá sa domáhala jej návratu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vlajka bola odstránená vo februári 2026 na základe nariadenia americkej správy národných parkov, ktoré - s výnimkou niekoľkých prípadov - zakazovalo vyvesovanie iných vlajok než vlajky USA.
Pamätník pripomína nepokoje z júna 1969, ktoré vypukli po policajnej razii v bare Stonewall Inn v newyorskej štvrti Greenwich Village a stali sa kľúčovým okamihom v dejinách amerického LGBTQ hnutia.
Podľa právnickej skupiny Washington Litigation Group, ktorá v New Yorku iniciovala súdne konanie, sa administratíva USA v rámci zmieru zaviazala k trvalému opätovnému vyveseniu dúhovej vlajky.
„Vláda uznala to, čo sme tvrdili od začiatku: dúhová vlajka patrí k Stonewallu. Vlajka sa vráti a bude oficiálne a trvalo vztýčená. Budeme dohliadať na to, aby vláda dodržala dohodu,“ uviedol hlavný právny zástupca žalobcov Alexander Kristofcak.
Strany sa zhodli, že neoficiálne vlajky môžu byť na niektorých miestach povolené, pokiaľ ich vyvesenie zodpovedá historickému kontextu.
Odstránenie dúhovej vlajky vyvolalo kritiku zo strany LGBTQ organizácií aj viacerých miestnych poslancov. Aktivisti následne na protest vztýčili náhradnú vlajku.
Od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025 jeho administratíva obmedzila viaceré opatrenia v oblasti práv LGBTQ ľudí, najmä transrodových osôb. V deň svojej inaugurácie Trump napríklad deklaroval, že existujú iba dve biologické pohlavia – muž a žena, a odvtedy sa snaží obmedziť prístup k liečbe potvrdzujúcej rodovú identitu.
