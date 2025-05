Trumpova administratíva prepustila riaditeľku Knižnice Kongresu

Washington 9. mája (TASR) — Prezident USA Donald Trump vo štvrtok náhle prepustil riaditeľku Knižnice Kongresu Carlu Haydenovú. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť čistiek v štruktúrach federálnej vlády od tých zamestnancov, ktorí sú vnímaní ako odporcovia prezidenta a jeho agendy.



Haydenová bola prvou Afroameričankou na tomto poste. Časť konzervatívcov ju obvinila z propagácie „radikálnych“ kníh a protitrumpovských názorov, uviedla AP.



Kongresmanka za štát Connecticut Rosa DeLaurová, ktorá v Snemovni reprezentantov pôsobí vo výbore pre rozpočtové prostriedky, povedala, že požaduje od Trumpovej administratívy vysvetlenie dôvodov prepustenia Haydenovej.



DeLaurová argumentovala, že Haydenová bojovala za dostupnosť, modernizáciu a demokratizácii prístupu k poznatkom. „Jej prepustenie nie je len urážkou jej služby, ale i priamym útokom na nezávislosť jednej z našich najuznávanejších inštitúcií,“ doplnila kongresmanka.



Keď bola Haydenová v roku 2016 v Senáte potvrdená drvivou väčšinou hlasov demokratov i republikánov, vnímalo sa to ako prielom v oblasti reprezentácie aj modernizácie knižnice.



Ako bývalá riaditeľka bezplatnej knižnice Enocha Pratta v Baltimore a vášnivá zástankyňa digitálneho prístupu, gramotnosti a inklúzie sa Haydenová zaslúžila o digitalizáciu rozsiahlych častí archívov knižnice, diverzifikáciu jej zbierok a rozšírenie jej dosahu na znevýhodnené komunity. Pracovala aj na sprístupnení tejto knižnice - jednej z najväčších na svete - všetkým Američanom, nielen akademikom a zákonodarcom.



Jej kritici však takéto reformy vnímali ako súčasť širšej agendy „woke ideológie“. V týždňoch pred jej prepustením spustila krajne pravicová Americká nadácia pre zodpovednosť agresívnu kampaň, v ktorej Haydenovú obvinila z propagácie „radikálnych“ kníh, podpory LGBTQ obsahu pre deti a poskytovania platformy autorom kritickým voči Trumpovi. Jej výzva „dostať Haydenovú preč“ prišla len niekoľko hodín predtým, ako bolo jej prepustenie zverejnené.



Napriek tomu, že Haydenová bola vo funkcii potvrdená Senátom a jej funkčné obdobie sa malo skončiť o štyri roky, prepustenie jej bolo oznámené e-mailom, v ktorom sa bez bližšieho vysvetlenia uvádza len to, že jej zmluva je „s okamžitou platnosťou ukončená“.



Tento spôsob prepustenia prekvapil mnohých úradníkov i pozorovateľov, najmä preto, že Haydenová bola vnímaná ako nadstranícka a rešpektovaná naprieč straníckymi líniami, konštatuje AP.



„Takto by naše inštitúcie nemali fungovať,“ povedal podľa AP bývalý úradník kongresovej knižnice. „Prepustenie niekoho jej postavenia bez dôvodu alebo riadneho procesu je varovaním pre akúkoľvek kultúrnu inštitúciu.“