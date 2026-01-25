< sekcia Zahraničie
Trumpova administratíva údajne plánuje deportovať desiatky Iráncov
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti bezprostredne nereagovalo na otázky agentúry AFP týkajúce sa plánovaných deportácií.
Autor TASR
Washington 25. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje repatriovať iránskych migrantov zo Spojených štátov napriek tomu, že Irán sa stále spamätáva z masových protestov, počas ktorých zahynuli tisíce ľudí, uviedla v sobotu nezisková organizácia National Iranian American Council (NIAC) so sídlom vo Washingtone. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Tá istá administratíva, ktorá sľúbila Iráncom, že „pomoc je na ceste“ počas zásahov iránskych bezpečnostných zložiek proti protivládnym demonštrantom, teraz násilím posiela Iráncov späť do nebezpečenstva,“ povedal prezident NIAC Jamal Abdi.
Diplomat zastupujúci záujmy Teheránu v Spojených štátoch, v sobotu informoval iránsku tlačovú agentúru IRNA, že deportovaných má byť približne 40 Iráncov. Ich odlet z letiska v meste Phoenix v Arizone je naplánovaný na nedeľu.
Medzi nimi sú aj dvaja homosexuáli. Homosexualita je v Iráne zakázaná a jeho trestný zákonník výslovne kriminalizuje sexuálne správanie mužov a žien vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia. Hrozí im teda poprava. Obaja muži sú momentálne držaní v imigračnom centre v Arizone a podľa organizácie stále prebiehajú právne konania, ktoré by mohli zabrániť ich deportácii.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti bezprostredne nereagovalo na otázky agentúry AFP týkajúce sa plánovaných deportácií.
