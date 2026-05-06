Streda 6. máj 2026
Trumpova administratíva žaluje meste Denver za zákaz útočných zbraní

Prezident Donald Trump hovorí s novinármi predtým, ako nastúpi do lietadla Air Force One na medzinárodnom letisku Palm Beach v meste West Palm Beach na Floride v sobotu 2. mája 2026 na ceste do Miami. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington/Denver 6. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podala žalobu na mesto Denver a jeho políciu v snahe zrušiť zákaz útočných zbraní, ktorý v meste platí od roku 1989, informovala agentúra AP.

Podľa ministerstva spravodlivosti USA tento zákaz porušuje druhý dodatok ústavy USA garantujúci právo vlastniť zbrane. Federálne úrady preto vyzvali mesto, aby prestalo zákaz uplatňovať, čo však jeho predstavitelia odmietli.

Primátor Denveru Mike Johnston vyhlásil, že mesto neplánuje ustúpiť a zákaz označil za rozumné opatrenie, ktoré pomáha obmedzovať násilie s použitím strelných zbraní a chrániť verejnosť.

Trumpova administratíva zároveň zvažuje právne kroky aj proti štátu Colorado pre zákaz zásobníkov s veľkou kapacitou, ktorý bol prijatý po masovej streľbe v roku 2012.
