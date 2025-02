Trumpova administratíva žiada súd o povolenie prepustiť šéfa agentúry

Washington 17. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa obrátila na Najvyšší súd Spojených štátov s cieľom potvrdiť prepustenie špeciálneho poradcu agentúry na ochranu federálnych zamestnancov a oznamovateľov (OSC) Hamptona Dillingera. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Dillingera nová prezidentská administratíva prepustila 7. februára. Voči tomu sa odvolal na súd s tým, že prepustenie bolo nezákonné a okresný súd nariadil jeho návrat do práce. Odvolanie administratívy Donalda Trumpa odvolací súd v sobotu zamietol.



Podľa federálneho zákona špeciálneho poradcu môže prezident odvolať "iba pre neefektívnosť, zanedbanie povinností alebo pochybenie v úrade", uviedla americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.



V najnovšom podaní na Najvyšší súd Spojených štátov prezidentská administratíva označila návrat Dillingera do práce za "bezprecedentný útok na deľbu moci, ktorý vyžaduje okamžitú nápravu".



"Pokiaľ nám je známe, žiaden súd v americkej histórii nevydal príkaz, ktorým by prezidenta nútil ponechať si šéfa agentúry, o ktorom sa domnieva, že by nemal byť poverený výkonom moci a prezidentovi tak zabránil spoľahnúť sa na svoju preferovanú náhradu," píše sa v podaní.



Jednou z priorít prezidenta Donalda Trumpa v jeho druhom funkčnom období je znížiť personálny stav vo vládnych úradoch a ich celkové zefektívnenie. V dôsledku toho jeho administratíva čelí už viac ako 40 obvineniam na federálnych súdoch.