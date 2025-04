Trumpova administratíva zrušila spoluprácu s autormi analýzy o klíme

Washington 29. apríla (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa ukončila spoluprácu so všetkými autormi vládnej štúdie, ktorá úradom slúži pri príprave na dôsledky zmeny klímy. Ako v utorok informovala agentúra AFP, prispievatelia do zborníka Šieste národné vyhodnotenie klímy (NCA6) dostali v pondelok e-mail s oznámením, že správa sa prehodnocuje a že sú „uvoľňovaní zo svojich funkcií“.



Klimatologička Abby Frazierová, ktorá mala napísať kapitolu o Havaji a tichomorských ostrovoch pridružených k USA, pre AFP objasnila, že autori zborníka sa venujú informovaniu verejnosti o najnovších vedeckých poznatkoch a tomu, aké sú možnosti riešenia zmien klímy a aký vplyv majú tieto zmeny na život ľudí.



Rachel Cleetusová, vedúca riaditeľka pre politiku v Únii znepokojených vedcov (UCS) a bývalá autorka kapitoly NCA6 o vplyvoch na pobrežie, tento krok Trumpovej vlády označila za bezohľadný a politicky motivovaný.



Varovala, že „snaha pochovať túto správu ani trochu nezmení vedecké fakty“. Upozornila súčasne, že bez týchto vedeckých informácií Spojeným štátom hrozí, že sa ocitnú „bezbranné“ vo svete, ktorý je v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom čoraz nebezpečnejší.



AFP uviedla, že Biely dom na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.



Správa o vyhodnotení klímy, prvýkrát publikovaná v roku 2000, je súborom zistení federálnych agentúr a stoviek externých vedcov. Predchádzajúce vydania správy dôrazne varovali pred rastúcimi rizikami pre americkú ekonomiku, infraštruktúru a zdravie, ak sa emisie skleníkových plynov neobmedzia.



Hoci tieto správy priamo nediktujú politiku, slúžia ako pomôcky pre lídrov, podniky a miestne samosprávy, ktoré plánujú opatrenia na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy.



Podľa zákona o výskume globálnej zmeny z roku 1990 je vláda zo zákona povinná predložiť hodnotenie klímy Kongresu a prezidentovi. Podľa AFP je nateraz nejasné, či sa v dôsledku zásahu Trumpovej administratívy správa oneskorí alebo zostane nedokončená.



Táto situácia nastáva v čase, keď globálne teploty začali prekračovať 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej úrovni, čo má za následok požiare, suchá, záplavy a búrky, a to aj v Spojených štátoch, pripomína AFP.



Po svojom návrate do Bieleho domu sa Trump so svojou administratívou pustil do revízie federálnych inštitúcií a prepustil tisíce štátnych zamestnancov vrátane klimatológov a odborníkov na verejné zdravie. Týka sa to aj Agentúry na ochranu životného prostredia, Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) i rôznych ďalších inštitútov.