Trumpova administratíva zvažuje obmedzenie vstupu do USA

Washington 15. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o obmedzení vstupu do Spojených štátov, ktorý by sa dotkol občanov desiatok krajín, napísali v piatok noviny The New York Times. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov spresnili, že na zozname sa nachádza dovedna 43 krajín, ktoré sú vzhľadom na cestovné obmedzenia rozdelené do troch skupín, píše TASR podľa agentúry AFP.



V červenej kategórii krajín, ktorých občania budú mať úplný zákaz vstupu do USA, sú napríklad Afganistan, Bhután, Kuba, Irán, Líbya, Severná Kórea, Somálsko, Sudán, Sýria, Venezuela a Jemen.



Ďalších desať krajín sa nachádza v oranžovej kategórii - Bielorusko, Eritrea, Haiti, Laos, Mjanmarsko, Pakistan, Rusko, Sierra Leone, Južný Sudán a Turkménsko. Tieto štáty budú mať víza výrazne obmedzené.



"V týchto prípadoch môžu mať povolený vstup bohatí obchodní cestujúci, nie však osoby cestujúce s imigrantskými alebo turistickými vízami," uvádza NYT. Občania krajín v oranžovej kategórii tiež budú musieť absolvovať v záujme udelenia víz osobné pohovory.



Dvadsaťdva krajín na žltom zozname bude mať 60 dní na to, aby sa zaoberali obavami USA, inak by riskovali presun do jednej z prísnejších kategórií, píše AFP.



"Predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity... upozornili, že zoznam zostavilo ministerstvo zahraničných vecí pred niekoľkými týždňami, a kým sa dostane do Bieleho domu, pravdepodobne dôjde k zmenám," uviedli noviny.



Trump ako jeden zo svojich prvých krokov v úrade zmrazil americký program prijímania utečencov a takmer všetku zahraničnú pomoc. Nariadil zároveň vláde USA, aby identifikovala krajiny, ktorých občanom by mal byť z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup, pripomína AFP.



Tento krok pripomína tzv. "moslimský zákaz" z čias jeho prvého funkčného obdobia, ktorý sa vzťahoval na občanov Iraku, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu. Vyvolalo to však medzinárodné pobúrenie a americký súd rozhodol v jeho neprospech. Irak a Sudán boli zo zoznamu vyradené, ale v roku 2018 najvyšší súd potvrdil neskoršiu verziu zákazu pre ostatné štáty – ako aj pre Severnú Kóreu a Venezuelu.