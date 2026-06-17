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Trumpova administratíva zverejnila memorandum o USA a Iránom
Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie v Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu.
Autor TASR
Washington/Teherán 17. júna (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, DPA, AFP a AP.
Cieľom memoranda je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“, uviedli predstavitelia. Strany sa jeho podpisom zaväzujú „rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany“. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň.
Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie v Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu. Iránske ministerstvo zahraničia medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján.
Návrh memoranda podľa amerických predstaviteľov zahŕňa ustanovenie, na základe ktorého Irán súhlasí so znížením svojich zásob obohateného uránu. Jeden z bodov sa týka zabezpečenia územnej celistvosti Libanonu po útokoch Izraela proti militantnému hnutiu Hizballáh na libanonskom území.
Spojené štáty by po podpise dohody mali uvoľniť niektoré medzinárodné sankcie uvalené na Irán. Bezcolná doprava cez Hormuzský prieliv by podľa memoranda mala byť zavedená len na 60 dní a nevylučuje zavedenie poplatkov v budúcnosti.
Irán by podľa dohody mohol získať prístup k fondu na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov. Americkí predstavitelia však trvali na tom, že Spojené štáty nebudú viazané do neho prispievať.
Cieľom memoranda je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“, uviedli predstavitelia. Strany sa jeho podpisom zaväzujú „rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany“. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň.
Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie v Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu. Iránske ministerstvo zahraničia medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján.
Návrh memoranda podľa amerických predstaviteľov zahŕňa ustanovenie, na základe ktorého Irán súhlasí so znížením svojich zásob obohateného uránu. Jeden z bodov sa týka zabezpečenia územnej celistvosti Libanonu po útokoch Izraela proti militantnému hnutiu Hizballáh na libanonskom území.
Spojené štáty by po podpise dohody mali uvoľniť niektoré medzinárodné sankcie uvalené na Irán. Bezcolná doprava cez Hormuzský prieliv by podľa memoranda mala byť zavedená len na 60 dní a nevylučuje zavedenie poplatkov v budúcnosti.
Irán by podľa dohody mohol získať prístup k fondu na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov. Americkí predstavitelia však trvali na tom, že Spojené štáty nebudú viazané do neho prispievať.