Trumpova dcéra Ivanka má na súde svedčiť proti svojmu otcovi

New York 28. októbra (TASR) — V prípade podvodu, v ktorom je obvinený bývalý americký prezident Donald Trump, jeho dvaja synovia, rodinná firma Trump Organization a niektorí jej manažéri, bude musieť vypovedať Trumpova dcéra Ivanka. Uviedla to v noci na sobotu agentúra AFP.



Newyorský sudca Arthur Engoron totiž v piatok zamietol žiadosť obhajoby o označenie predvolania 41-ročnej podnikateľky prokuratúrou za neplatné. Zároveň dal Ivanke Trumpovej čas do 1. novembra, aby sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala.



V civilnom súdnom spore je exprezident obvinený z toho, že v priebehu rokov nadhodnotil majetok svojho realitného impéria, aby získal lepšie podmienky na pôžičky a poistenie. V kauze sú obvinení aj Trumpovi najstarší synovia Donald Trump Junior a Eric Trump.



Generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová pôvodne obvinila aj Ivanku Trumpovú, ktorá bola dlho poradkyňou svojho v súčasnosti 77-ročného otca, no neskôr obvinenia voči nej stiahla. Stále však chce, aby vypovedala na súde.



Sudca Engoron už pred začatím procesu rozhodol, že Trump, ktorý chce opäť kandidovať v prezidentských voľbách v novembri 2024, nadhodnotil cenu svojich nehnuteľností, čím sa dopustil „podvodu“. Civilný proces sa preto zaoberá najmä otázkou výšky sankcie.



Prokurátorka Jamesová žiada uloženie pokuty vo výške 250 miliónov dolárov (235 miliónov eur). Chce tiež, aby Trump a jeho dvaja najstarší synovia už nemohli riadiť spoločnosti v New Yorku. Exprezidentovi v tomto prípade nehrozí trest odňatia slobody.



Trump, ktorý sa na pojednávaní zúčastňuje osobne, všetky obvinenia odmietol a označil ich za politicky motivované. Obvinený je aj v štyroch ďalších kauzách, z ktorých sa dve týkajú jeho pokusu zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020 a udržať sa tak pri moci.