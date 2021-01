Trumpova exhovorkyňa chce kandidovať vo voľbách guvernéra Arkansasu

Washington 25. januára (TASR) - Sarah Sandersová, niekdajšia hlavná hovorkyňa a jedna z najbližších spolupracovníčok exprezidenta USA Donalda Trumpa, plánuje kandidovať na post guvernéra amerického štátu Arkansas. S odvolaním sa na zdroje z jej okolia o tom v nedeľu informovali agentúry AP a Reuters.



Oficiálne oznámenie Sandersovej o zámere uchádzať sa o nomináciu Republikánskej strany pre voľby v novembri 2022 sa podľa týchto správ očakáva v pondelok. Súčasný guvernér Arkansasu, republikán Asa Hutchinson, nemôže podľa ústavy po dvoch funkčných obdobiach znova kandidovať.



Sandersová (38) bola za Trumpovej vlády v poradí druhou tlačovou tajomníčkou Bieleho domu, keď v roku 2017 vystriedala Seana Spicera. Počas jej pôsobenia na tomto poste ukončil Biely dom denné televízne brífingy po tom, ako sa Sandersová opakovane dostala do sporov s novinármi, píše AP.



Sandersová z funkcie odstúpila v roku 2019, aby sa vrátila do domovského Arkansasu, kde boj jej otec Mike Huckabee guvernérom v rokoch 1996 – 2007. V tomto štáte USA majú jasnú politickú prevahu republikáni, do ktorých guvernérskych primárok sa zatiaľ prihlásili námestník guvernéra Tim Griffin a generálna prokurátorka Leslie Rutledgeová. Kandidatúru zatiaľ neohlásil žiaden demokrat.