Trumpova kampaň dohliadne na sčítavanie v Pensylvánii; súboj je tesný

Washington 5. novembra (TASR) - Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden plánuje vo štvrtok verejné vystúpenie. Kampaň úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa zároveň v tento deň chystá "dôležitý oznam" v Nevade a usporiadala tiež tlačovú konferenciu v Pensylvánii. Informovali o tom televízne stanice Sky News a CNN.



Trump vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter opäť vyzval na zastavenie počítania hlasov a dodal, že "KAŽDÝ HLAS, KTORÝ PRIŠIEL PO DNI VOLIEB, SA NEPOČÍTA!".



Biden, ktorý Trumpa dobieha v kľúčových štátoch, naopak napísal, že "každý hlas musí byť spočítaný".



Štát Pensylvánia prijíma aj hlasy, ktoré pošta doručí do 6. novembra, v prípade že boli odoslané pred zatvorením volebných miestností. Prezident toto opatrenie plánuje napadnúť na súde. Trumpova kampaň zároveň oznámila, že vo štvrtok ráno miestneho času (17.30 h SEČ) usporiada tlačovú konferenciu v nevadskom meste Las Vegas.



Krátko predtým zvolala Trumpova kampaň tlačovú konferenciu aj vo Filadelfii, na ktorej oznámila, že má súdny príkaz umožňujúci jej dohliadať na proces sčítavania hlasov v štáte Pensylvánia, považovanom za kľúčový.



V Pensylvánii, kde je spočítaných približne 90 percent hlasov, sa Trumpov náskok výrazne znížil. Kým v stredu tam úradujúci šéf Bieleho domu viedol o viac ako 600.000 hlasov, momentálne má náskok menej ako 200.000. Približne 750.000 hlasov je stále nezarátaných.



Ak Biden vyhrá v Pensylvánii, ktorá predstavuje 20 hlasov voliteľov, podľa CNN už bude mať dosť voliteľov na to, aby sa stal 46. prezidentom Spojených štátov.



Trump momentálne tesne vedie v Georgii (16 voliteľov), kde je spočítaných 96 percent hlasov, náskok má však len o 0,4 percentuálneho bodu. V Severnej Karolíne (15 voliteľov), kde je spočítaných 95 percent hlasov, je Trumpov náskok o niečo vyšší.



Biden naďalej vedie v Nevade (6 voliteľov) o približne 8000 hlasov predstavujúcich menej než jeden percentuálny bod. Spočítaných tam je 86 percent hlasov. Podobné percento hlasov je spočítané aj v Arizone (11 voliteľov), kde demokratický kandidát vedie so ziskom vyše 50 percent hlasov, zatiaľ čo Trump má vyše 48 percent.



Podľa agentúry AP má Biden po víťazstve v Michigane, Wisconsine a Arizone už 264 voliteľských hlasov; na celkové víťazstvo vo voľbách je ich potrebných 270.



Televízia CNN však informuje, že sčítavanie hlasov v Arizone ešte nie je ukončené. Podľa tejto televízie má Biden 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo úradujúci republikánsky prezident Donald Trump získal 213 voliteľov.