HACKERI: E-mail Trumpovej kampane zaznamenal hackerský útok

Washington 11. augusta (TASR) - Elektronická pošta kampane bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa v novembrových voľbách hlavy štátu uchádza o znovuzvolenie, bola napadnutá hackermi. Uviedla to v sobotu Trumpova kampaň. Zároveň naznačila, že za hackerským útokom stál Irán a zameraný bol na ukradnutie a rozoslanie citlivých interných dokumentov, informuje TASR podľa agentúry AP a týždenníka Politico.



Trumpova kampaň svoje tvrdenia o zapojení Iránu nepodložila žiadnymi špecifickými dôkazmi, tvrdenia však prišli deň po tom, čo spoločnosť Microsoft vydala správu s podrobnosťami o pokusoch o zasahovanie do americkej volebnej kampane zo strany zahraničných agentov. V správe sa spomína aj iránska vojenská tajná služba, ktorá údajne v júni tohto roka zaslala e-mail vysokopostavenému predstaviteľovi USA, pričom išlo o tzv. phishing.



Hovorca Trumpovej kampane Steven Cheung pripísal hackerský útok "zahraničným zdrojom nepriateľským voči Spojeným štátom", cituje AP.



O hackerskom útoku ako prvý v sobotu informoval týždenník Politico s tým, že od 22. júla mu začali prichádzať e-maily z anonymného účtu. Odosielateľ, identifikovaný iba ako "Robert", začal posielať interné dokumenty z prostredia Trumpovej kampane - akúsi prieskumnú dokumentáciu, ktorú Trumpova kampaň zrejme viedla o republikánskom kandidátovi na viceprezidenta, senátorovi z Ohia JD Vanceovi. Dokument bol datovaný 23. februára, teda takmer päť mesiacov predtým, než si Trump vybral Vancea za svojho spolukandidáta.



"Tieto dokumenty boli získané nelegálne" a sú "zamerané na zasahovanie do volieb v roku 2024 a rozsievajú chaos v našom demokratickom procese", uviedol Cheung.



"Iránci vedia, že prezident Trump zastaví ich vládu teroru tak, ako to urobil počas prvých štyroch rokov v Bielom dome," dodal a zároveň varoval, že "všetky médiá alebo spravodajské stanice, ktoré preberú takéto dokumenty alebo internú komunikáciu, robia službu nepriateľom Ameriky".