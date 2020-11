Trumpova kampaň žiada zastavenie sčítavania hlasov v Nevade

Washington 5. novembra (TASR) - Kampaň prezidenta Donalda Trumpa ohlásila na štvrtkovej tlačovej konferencii v meste Las Vegas v Nevade, že v tomto štáte podáva žalobu s cieľom zastaviť sčítavanie volebných hlasov. Informovala o tom stanica Sky News.



Trumpova kampaň tvrdí, že hlasovacie lístky boli nájdené v odpadkových košoch, ľudia dostávali domov 18 hlasovacích lístkov a údajne na nich neboli podpisy.



Už v stredu Trumpov právnik Rudy Giuliani povedal, že falošné hlasy mohli prísť od mŕtvych ľudí či od osôb, ktoré nežijú v Nevade. Od ľudí, ktorí už nežijú v Nevade, malo podľa Trumpovho tímu údajne prísť až 10.000 hlasov.



Kampaň úradujúceho prezidenta ďalej uviedla, že nelegálne hlasy sa započítavajú v prevažne demokratickom nevadskom okrese Clark, ktorý by mohol Bidenovi dopomôcť k víťazstvu. Trumpov tím však v tejto súvislosti neprišiel so žiadnymi dôkazmi, prečo by tam odovzdané hlasy mali byť nelegálne.



Trumpov tím podnikol už v stredu právne kroky v štátoch Georgia, Pennsylvánia a Michigan požadujúc zastavenie prijímania neskoro prichádzajúcich korešpondenčných volebných lístkov i zastavenie procesu sčítavania hlasov. Tvrdil pritom, že tamojšie úrady bránia republikánskym pozorovateľom v prístupe na miesta sčítavania. V štáte Winsconsin požiadal o prepočítanie hlasov.



Trump zároveň už v stredu ráno spochybnil legitimitu voličských hlasov zaslaných poštou a pohrozil tiež, že nebude akceptovať výsledky volieb a obráti sa na najvyšší súd.