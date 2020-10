Barrettová: Dokážem dať bokom svoju vieru

Washington 13. októbra (TASR) – Nominantka na sudkyňu Najvyššieho súdu USA Amy Coneyová Barrettová v utorok vyhlásila, že ak ju v tejto funkcii potvrdia, pri rozhodovaní v súdnych prípadoch dokáže dať bokom svoju katolícku vieru. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Coneyová Barrettová povedala republikánskemu senátorovi Lindseymu Grahamovi, že dokáže odložiť katolícku vieru a robí to už odvtedy, čo ju v roku 2017 potvrdili za sudkyňu odvolacieho súdu.



Graham predsedá justičnému výboru Senátu amerického Kongresu, ktorý vedie niekoľkodňové vypočúvanie nominantky prezidenta Donalda Trumpa.



Utorok je druhým dňom tohto híringu a senátori budú pokračovať aj v stredu. Vo štvrtok potom vypočujú svedkov, ktorí podporujú kandidatúru Coneyovej Barrettovej, alebo sú naopak proti nej.



Americký prezident konzervatívnu sudkyňu Coneyovú Barrettovú 27. septembra nominoval do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu. Mala by tam nahradiť zosnulú liberálku Ruth Baderovú Ginsburgovú.



Republikáni varovali demokratov pred kritizovaním náboženského vierovyznania Coneyovej Barrettovej na vypočúvaniach alebo pred tým, aby z toho robili problematickú záležitosť, hoci demokrati jasne povedali, že to nemajú tento týždeň v pláne.



Jej nomináciu musí ešte schváliť americký Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni. Trump a jeho republikáni chcú Coneyovú Barrettovú potvrdiť do funkcie ešte pred prezidentskými voľbami naplánovanými na 3. novembra.



Konzervatívci by tak medzi deviatimi sudcami Najvyššieho súdu získali prevahu šiestich k trom. Demokrati sa obávajú, že nová sudkyňa bude v najvyššej súdnej inštancií presadzovať verdikty vyhovujúce konzervatívnym kruhom blízkym republikánom.