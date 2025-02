Trumpova pracovná skupina má vykoreniť protikresťanské nálady v USA

Washington 6. februára (TASR) — Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že rozhodol o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá má vykoreniť údajné protikresťanské nálady vo federálnych úradoch i v celej spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Úlohou skupiny, ktorú povedie ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, bude okamžite zastaviť všetky formy útokov na kresťanov a diskriminácie na ministerstve spravodlivosti, federálnom daňovom úrade (Internal Revenue Service), Federálnom úrade pre vyšetrovanie (FBI) a ďalších vládnych agentúrach, povedal Trump na tradičnom podujatí Národné modlitebné raňajky (National Prayer Breakfast), ktoré sa konalo v Kapitole vo Washingtone. Trump poznamenal, že "absolútne hrozné" bolo znevýhodňovanie a diskriminácia kresťanov na ministerstve spravodlivosti.



Pracovná skupina tak prispeje k všeobecnej radikálnej reštrukturalizácii vládneho aparátu, ktorú Trump avizoval v predvolebnej kampani a spustil ju okamžite po návrate do Bieleho domu, konštatuje AFP. Zahŕňa to aj zrušenie programov pre rovnosť a ochranu príslušníkov etnických alebo sexuálnych menšín v štátnej službe.



Trump ďalej oznámil, že jeho administratíva bude "chrániť kresťanov v našich školách, v našej armáde a našej vláde, na našich pracoviskách, v našich nemocniciach a na našich námestiach".



V Bielom dome tiež mieni zriadiť kanceláriu pre otázky viery, ktorú bude riadiť jeho duchovná poradkyňa a televízna kazateľka Paula Whiteová, a vytvorí komisiu pre náboženskú slobodu.



Trump podľa agentúry Reuters vo svojom príhovore neuviedol žiadne konkrétne príklady diskriminácie kresťanov vo vláde. Jeho kroky by však mohli vyvolať právne otázky, pretože odluka cirkvi od štátu je v USA regulovaná prvým dodatkom ústavy.



Hoci samotný Trump nie je vnímaný ako silno veriaci, vo štvrtok povedal, že jeho vzťah k náboženstvu sa zmenil po tom, ako prežil atentát na predvolebnom mítingu v júni 2024 v meste Butler v Pensylvánii.



"Niečo to vo mne zmenilo, cítim sa ešte silnejší. Veril som v Boha, ale teraz to cítim oveľa silnejšie," vyhlásil. Trump vo svojom inauguračnom prejave z 20. januára s odkazom na pokus o atentát uviedol, že ho "zachránil Boh, aby urobil Ameriku opäť skvelou".



Národné modlitebné raňajky organizuje pravidelne od roku 1953 v prvý februárový štvrtok vo Washingtone konzervatívna kresťanská organizácia Fellowship Foundation. Na raňajkách sa zúčastňuje okolo 3400 osobností z celého sveta. Oficiálnymi hostiteľmi sú členovia amerického Kongresu a prejav na nich má zvyčajne aj prezident USA.