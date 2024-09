Trumpová pre Fox News komentovala atentáty na svojho manžela

New York 27. septembra (TASR) - Bývalá prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v rozhovore odvysielanom televíziou Fox News vo štvrtok vyrozprávala, ako prežívala pokusy o atentát na svojho manžela Donalda Trumpa. Jeho prežitie v oboch prípadoch označila za zázrak.



Ako uviedla agentúra AP, Trumpová v súvislosti s tým ďakovala agentom Tajnej služby Spojených štátov zodpovedným za ochranu svojho manžela a označila ich za "fantastických" - napriek kritike, ktorej čelia v súvislosti s týmito atentátmi.



Spresnila, že v čase prvého atentátu - 13. júla, keď bývalého prezidenta postrelili počas predvolebného zhromaždenia v meste Butler v štáte Pensylvánia, - bola v New Yorku. O atentáte sa dozvedela z televízie. V rozhovore pre Fox News popísala aj svoj strach, keď ešte nebolo jasné, čo sa vlastne stalo a v akom stave je jej manžel.



Hovorila aj o atentáte, ktorý sa odohral na Trumpovom golfovom ihrisku na Floride 15. septembra.



Uviedla, že v oboch prípadoch bolo zázrakom, že jej manžel z atentátov vyviazol živý. "Najmä 13. júl bol zázrak," vyhlásila Trumpová.



Melania Trumpová, ktorá sa zvyčajne drží bokom od médií, poskytla svoj prvý televízny rozhovor po dvoch rokoch, aby propagovala svoje memoáre.



Jej kniha vyjde 8. októbra - necelý mesiac pred prezidentskými voľbami vypísanými na 5. novembra, ktoré by jej manžela mohli priviesť späť do Bieleho domu.



Manželky politikov zvyčajne hrajú dôležitú úlohu v predvolebných kampaniach, no Trumpová sa vyhýba predvolebným zhromaždeniam svojho manžela, čo podnecuje špekulácie o ich vzťahu.



Táto 54-ročná bývalá slovinská modelka chýbala aj na jarných pojednávaniach v procese proti Trumpovi v New Yorku, v ktorom bol uznaný za vinného z falšovania dokumentov.



Išlo o platby bývalej pornoherečke Stormy Daniels, ktorú Trump v roku 2016 - tesne pred svojím víťažszvom v prezidentských voľbách - uplatil, aby mlčala o ich afére z roku 2006.



V posledných dňoch však Trumpová pozabudla na svoju obvyklú diskrétnosť a na sociálnych sieťach zverejnila sériu videí. Upozorňuje v nich napr. na to, ako málo médiá hovoria o atentátoch na jej manžela. Tvrdí, že to nie je normálne, pričom o to viac, že všetko toto násilie je namierené proti jej manželovi.



Vo videách vyjadrila aj údiv nad tým, že opoziční lídri a mainstreamové médiá Donalda Trumpa nazývajú hrozbou pre demokraciu a dávajú mu rôzne nelichotivé prívlastky. "Toto musí prestať. Krajina sa musí zjednotiť," zdôraznila Trumpová.