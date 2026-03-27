Trumpova Rada mieru predložila Hamasu plán odzbrojenia
Autor TASR
Káhira 27. marca (TASR) – Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa predložila palestínskemu militantnému hnutiu Hamas plán odzbrojenia, podľa ktorého by muselo zložiť zbrane postupne počas ôsmich mesiacov a umožniť zničenie rozsiahlej siete tunelov v Pásme Gazy. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.
Odzbrojenie Hamasu je kľúčovým problematickým bodom v rozhovoroch o realizácii Trumpovho plánu pre Gazu a upevnení prímeria z októbra 2025, ktoré zastavilo dvojročnú vojnu s Izraelom. Hamas dlhodobo odmieta výzvy na zloženie zbraní, ktoré podľa viacerých podozrení prepravuje a uskladňuje v tuneloch. Izrael preto odmieta stiahnutie z Pásma Gazy, kým nebude Hamas úplne odzbrojený.
Návrh plánu odzbrojenia uvádza, že sa na ňom zúčastnia všetky ozbrojené skupiny v Gaze a bude naň dohliadať Spojenými štátmi podporovaná skupina palestínskych technokratov, známa ako Národný výbor pre správu Gazy (NCAG). Plán sa začína tým, že výbor prevezme bezpečnostnú kontrolu nad pásmom, a končí sa úplným odchodom izraelských síl po overení odzbrojenia. Obnova zdevastovaného Pásma Gazy bude umožnená len v oblastiach, ktoré budú označené za demilitarizované.
O pláne ako prvá informovala televízia al-Džazíra a agentúre Reuters jeho celý text poskytli dvaja palestínski predstavitelia, ktorí sa zúčastňujú na rozhovoroch. Predstaviteľ Hamasu potvrdil autentickosť dokumentu s tým, že hnutie ho skúma. Rada mieru ho predložila Hamasu minulý týždeň.
