< sekcia Zahraničie
Trumpova Rada mieru varovala Hamas pred vypúšťaním šarkanov z Gazy
Izraelské médiá informovali, že v sobotu neďaleko hranice s Pásmom Gazy našli štyroch šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda.
Autor TASR
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Rada mieru, ktorá dohliada na mierový plán pre Pásmo Gazy, v utorok varovala palestínske militantné hnutie Hamas pred vypúšťaním šarkanov po tom, čo Izrael pohrozil odvetnými údermi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetky militantné aktivity v Gaze sa musia zastaviť vrátane vypúšťania šarkanov. Tento odkaz sme odovzdali priamo prostredníctvom zavedeného mechanizmu,“ uviedol predstaviteľ Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa pod podmienkou zachovania anonymity.
„Aj Izrael sa musí riadiť prímerím. Vojenské akcie nesmú presiahnuť rámec reakcie na skutočné a bezprostredné hrozby,“ dodal predstaviteľ.
Izraelské médiá informovali, že v sobotu neďaleko hranice s Pásmom Gazy našli štyroch šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda. Celkovo ich tak v uplynulých dňoch objavili okolo desať. Výbušniny neniesli. Podľa správ sa izraelská armáda domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas, ktorý môže testovať reakciu Izraela.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne v nedeľu varoval Hamas, že Tel Aviv zintenzívni operácie v Pásme Gazy, ak bude pokračovať vo vypúšťaní šarkanov, dronov alebo balónov.
Člen politického vedenia Hamasu Básim Naím vyjadril pobúrenie nad varovaním Rady mieru. „Aká drzosť! Je vôbec možné, že snahy o upokojenie vojnového zločinca Netanjahua ich doviedli k tomu, že aktivity nevinných detí označujú za ozbrojené činnosti, zatiaľ čo Netanjahu napriek dohode naďalej každý deň zabíja a ničí?“ uviedol.
Organizácia Spojených národov v utorok označila izraelské hrozby týkajúce sa šarkanov za neprijateľné.
„Všetky militantné aktivity v Gaze sa musia zastaviť vrátane vypúšťania šarkanov. Tento odkaz sme odovzdali priamo prostredníctvom zavedeného mechanizmu,“ uviedol predstaviteľ Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa pod podmienkou zachovania anonymity.
„Aj Izrael sa musí riadiť prímerím. Vojenské akcie nesmú presiahnuť rámec reakcie na skutočné a bezprostredné hrozby,“ dodal predstaviteľ.
Izraelské médiá informovali, že v sobotu neďaleko hranice s Pásmom Gazy našli štyroch šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda. Celkovo ich tak v uplynulých dňoch objavili okolo desať. Výbušniny neniesli. Podľa správ sa izraelská armáda domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas, ktorý môže testovať reakciu Izraela.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne v nedeľu varoval Hamas, že Tel Aviv zintenzívni operácie v Pásme Gazy, ak bude pokračovať vo vypúšťaní šarkanov, dronov alebo balónov.
Člen politického vedenia Hamasu Básim Naím vyjadril pobúrenie nad varovaním Rady mieru. „Aká drzosť! Je vôbec možné, že snahy o upokojenie vojnového zločinca Netanjahua ich doviedli k tomu, že aktivity nevinných detí označujú za ozbrojené činnosti, zatiaľ čo Netanjahu napriek dohode naďalej každý deň zabíja a ničí?“ uviedol.
Organizácia Spojených národov v utorok označila izraelské hrozby týkajúce sa šarkanov za neprijateľné.