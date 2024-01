Trumpová: S hlbokým zármutkom oznamujem, že zomrela moja matka

Washington 10. januára (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrela matka Melanie Trumpovej, Amalija Knavsová. Bývalá prvá dáma USA to oznámila platforme X, píše TASR podľa agentúry AFP.



"S hlbokým zármutkom oznamujem, že zomrela moja milovaná matka," napísala Trumpová v utorok neskoro večer miestneho času v príspevku na zmienenej sociálnej sieti. "Amalija Knavsová bola silná žena, vždy pôvabná, srdečná a dôstojná... Bude nám nesmierne chýbať a ďalej budeme ctiť a milovať jej odkaz," dodala.



Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa.



Na úmrtie svojej o rok staršej svokry medzičasom reagoval aj Donald Trump. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že rodina Trumpocov prežila veľmi smutnú noc.



"Melaniina skvelá a krásna matka Amalija práve odišla na krásne miesto v nebi. Bola to neuveriteľná žena a bude nám chýbať oveľa viac, ako je možné vyjadriť slovami!" dodal.



Rodičia Melanie Trumpovej - Amalija a Viktor Knavsoví - prišli do Spojených štátov zo Slovinska, kde sa narodila a vyrastala aj samotná bývalá prvá dáma. Po niekoľkoročnom pobyte v USA sa v roku 2018, keď bol Trump prezidentom, stali americkými občanmi.



Knavsovci získali tzv. zelenú kartu a neskôr sa stali občanmi USA vďaka mechanizmu zameranému na zlučovanie rodín prisťahovalcov, ktorý v tom čase samotný Trump zosmiešňoval ako "reťazovú migráciu" a tvrdil, že by sa mal zrušiť, pripomína AFP.



V USA nie je bežné, aby prvá dáma pochádzala z inej krajiny. Pred Melaniou Trumpovou, ktorá zastávala túto pozíciu v rokoch 2017-2021, sa tak naposledy stalo v roku 1825, keď bola prvou dámou Louisa Adamsová, pôvodom z Británie.



Samotný Trump dlhodobo lobuje za obmedzenie migrácie do USA. Z pozície prezidenta USA apeloval na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom aj obmedzenie iných foriem prisťahovalectva a vízových mechanizmov.



Amalija Knavsová pracovala v Slovinsku v textilnej továrni, pričom dcére Melanii pomohla ešte v detstve odštartovať kariéru modelky. Jej v súčasnosti 79-ročný manžel Viktor bol v Slovinsku podnikateľom.