Trumpova spoločnosť je predmetom kriminálneho vyšetrovania

New York 19. mája (TASR) - The Trump Organization, spoločnosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, je predmetom kriminálneho vyšetrovania. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová s tým, že dosiaľ išlo o občianskoprávne vyšetrovanie.



"The Trump Organization sme oznámili, že vyšetrovanie tejto organizácie už nie je vo svojej podstate len občianskoprávne," uviedol hovorca úradu newyorskej prokuratúry Fabien Levy, ktorého citovala agentúra AFP.



"V súčasnosti spoločne s manhattanskou prokuratúrou aktívne vyšetrujeme firmu The Trump Organization v súvislosti s trestnou činnosťou," dodal.



Jamesová vedie samostatné trestné vyšetrovanie s cieľom zistiť, či Trumpova spoločnosť uviedla nepravdivé údaje o majetku, aby si tak zabezpečila pôžičky a získala ekonomické výhody a daňové úľavy, píše agentúra Reuters.



The Trump Organization je holdingovou spoločnosťou, pod ktorú patria stovky Trumpových podnikov od hotelov až po golfové kluby.



Obchodné aktivity tejto spoločnosti už viac ako dva roky vyšetruje aj úrad manhattanského prokurátora Cyrusa Vancea, pripomína agentúra Reuters.



V súdnych spisoch sa uvádza, že tamojšia prokuratúra vyšetruje "prípadné rozsiahle a zdĺhavé kriminálne správanie" v rámci exprezidentovej spoločnosti vrátane daňových a poisťovacích podvodov a falšovania obchodných záznamov.



Donald Trump však akékoľvek pochybenie odmieta a v minulosti označil daňové vyšetrovanie jeho financií za politicky motivované, respektíve "pokračovanie najväčšieho politického honu na čarodejnice" v dejinách USA.



Vyšetrovanie, ktoré vedie Vance, sa začalo po tom, čo Trumpov bývalý právnik Michael Cohen zaplatil dvom ženám - pornoherečke Stormy Daniels a modelke Karen McDougalovej - za mlčanie o ich údajných aférach s Trumpom počas predvolebnej kampane v roku 2016.



Predmetné vyšetrovanie, ktoré prebieha za zatvorenými dverami, sa ešte zintenzívnilo po tom, čo demokrat Joe Biden porazil Trumpa v boji o post šéfa Bieleho domu.



Manhattanská prokuratúra na konci februára oznámila, že dostala Trumpove daňové záznamy.