Trumpova súperka Haleyová oznámila, že zastavuje svoju kampaň

Washington 6. marca (TASR) - Bývalý americká veľvyslankyňa pri OSN, republikánka Nikky Haleyová v stredu oficiálne oznámila, že zastavuje svoju kampaň za získanie nominácie Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nastal čas pozastaviť moju kampaň. Povedala som, že chcem, aby Američania vyjadrili svoj názor. To som urobila. Nič neľutujem," citovala stanica CNN Haleyovú. "Aj keď už nebudem kandidovať, neprestanem používať svoj hlas pre veci, ktorým verím."



Jej súpera, exprezidenta Donalda Trumpa, vyzvala, aby sa pokúsil získať podporu umiernených republikánov a nezávislých, ktorí podporovali Haleyovú.



Táto bývalá guvernérka amerického štátu Južná Karolína utrpela výraznú porážku v utorkových republikánskych primárkach vo viacerých amerických štátoch, pripomína AP.



Trump má už nomináciu takmer istú a v novembri by mal byť v prezidentských voľbách súperom súčasného prezidenta Joea Bidena. Ten počas utorka uspel v ďalších primárkach Demokratickej strany.



V Spojených štátoch sa v utorok konali prezidentské primárky a volebné zhromaždenia (caucuses) republikánov aj demokratov až v 15 štátoch a v jednom teritóriu - Americkej Samoe. Tento deň je v USA označovaný ako supervolebný utorok.



Biden a Trump zvíťazili pri hlasovaní v najľudnatejších štátoch s najvyšším počtom delegátov nominačných zjazdov – Kalifornii a Texase, ako aj v Alabame, Colorade, Maine, Oklahome, Virgínii, Severnej Karolíne, Tennessee, Arkansase, Minnesote, Massachusetts a v štáte Utah. Biden tiež vyhral primárky Demokratickej strany vo Vermonte i v hlasovaní poštou v Iowe. Donald Trump na základe prognóz zvíťazil v republikánskych primárkach v americkom štáte Aljaška.