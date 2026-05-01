Trumpova vláda interpretuje prímerie s Iránom ako ukončenie bojov
Do 1. mája mala Trumpova vláda čas na ukončenie vojny alebo predloženie dôvodov Kongresu na jej predĺženie.
Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa považuje prímerie s Iránom na účely zákona za ukončenie bojov. Zákon stanovuje, že pokračovanie vojenských operácií musí najneskôr do 60 dní od ich začiatku schváliť Kongres USA. Táto lehota oficiálne uplynula v piatok. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa zákona o vojnových právomociach z roku 1973 musí Kongres do 60 dní od začiatku konfliktu schváliť použitie ozbrojenej sily alebo vyhlásiť vojnu. Zákon zároveň umožňuje jej jednorazové predĺženie o ďalších 30 dní.
„Na účely zákona o vojnových právomociach sa bojové operácie, ktoré začali v sobotu 28. februára, skončili,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy.
Súčasné vojenské operácie proti Iránu spustili izraelské a americké nálety na islamskú republiku 28. februára. Trump upovedomil Kongres o konflikte o 48 hodín neskôr, čím začala plynúť 60-dňová lehota.
Do 1. mája mala Trumpova vláda čas na ukončenie vojny alebo predloženie dôvodov Kongresu na jej predĺženie. Keďže však americká administratíva argumentuje tým, že prímerie zo začiatku apríla znamenalo ukončenie nepriateľských akcií, stanovený termín podľa Reuters s najväčšou pravdepodobnosťou pominie bez toho, aby došlo k zmene priebehu vojny.
Minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok na vypočutí v Senáte povedal, že podľa jeho chápania sa plynutie lehoty počas prímeria pozastavilo. Opoziční demokrati takýto výklad odmietli. Podľa Ústavy USA môže vojnu vyhlásiť iba Kongres, nie prezident, avšak to neplatí pre operácie, ktoré vláda označuje za krátkodobé alebo zamerané na odvrátenie bezprostrednej hrozby.
