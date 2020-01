Trumpova vláda je presvedčená o správnosti útoku na iránskeho generála

Washington 12. januára (TASR) - Viacerí členovia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu zopakovali, že informácie zozbierané americkými tajnými službami svedčia o odôvodnenosti rozhodnutia o fyzickej likvidácii veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd generála Kásema Solejmáního.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robert O’Brien v nedeľu pre televíziu NBC uviedol, že z daných informácií vyplývalo, že Iránci "sa zaujímajú o americké zariadenia v regióne" a chcú, aby došlo k obetiam na životoch z radov amerických vojakov a diplomatov.



"Hrozba bola bezprostredná," zdôraznil O’Brien.



Americký minister obrany Mark Esper pre televíziu CBS tiež vyhlásil, že jeden z veľkých útokov sa mal odohrať v najbližších dňoch. Podľa neho Solejmání plánoval sériu útokov, a to v rozličných krajinách, ktoré by následne mohli viesť k vojenskému konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom.



Solejmáního zabili 3. januára americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackej metropole Bagdad. Operáciu nariadil prezident Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku.



Irán ako odplatu za smrť generála Solejmáního podnikol v stredu sériu útokov na vybrané vojenské objekty v Iraku využívané americkou armádou.



Mnohí členovia Kongresu za Demokratickú stranu, ale aj viacerí republikáni kritizujú prezidenta USA Donalda Trumpa za to, že Kongres neinformoval o svojom zámere zlikvidovať iránskeho generála a nepožiadal Kongres ani o súhlas s touto operáciou.



Snemovňa reprezentantov vo štvrtok prijala uznesenie, ktorým sa obmedzuje právomoc prezidenta začať vojenské operácie proti Iránu. Ide však o text, ktorý nemá právnu silu. Navyše vyhliadky na jeho schválenie sú neisté v Senáte s prevahou Trumpových republikánov, z ktorých mnohí postup prezidenta voči Iránu podporili.